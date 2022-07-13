林秉樞認法官審案有偏頗 聲請迴避遭駁回確定

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（中央社記者劉世怡台北13日電）涉施暴立委高嘉瑜的林秉樞認為新北地院審案有偏頗之虞，聲請法官迴避，經一審遭駁回後提起抗告。二審認定依卷內證據，未達足認法官執行職務確有偏頗之虞而駁回，全案確定。

林秉樞涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴，新北地檢署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8項罪嫌起訴。

案件移由新北地方法院審理中，合議庭認為案件有違善良風俗之虞決定不公開審理；林秉樞認為本案違反法庭公開原則，且辯護人未能依法閱覽卷證等，以合議庭審理明顯背離正當法律程序原則，侵害被告受公平法院審理權利，聲請法官迴避。

新北地方法院另一合議庭審理迴避案後認為，林秉樞的聲請，部分是出於對法律、事實或法院運作實務的誤認或主觀的臆測，他只是出於片面懷疑，未提出其他具體事證釋明3名法官有不能公平審判而應迴避的情形，他的聲請無理由裁定駁回。

林秉樞不服提起抗告，二審由台灣高等法院審理，日前認定，林秉樞主張聲請法官迴避的事由，並未釋明承審法官有何應迴避情事，且查卷內證據，也未達足認承審法官執行職務確有偏頗之虞情事，原裁定駁回並無違誤，因此駁回抗告，全案確定。（編輯：李亨山）1110713