林秉樞辯護人聲請重製所有卷證 高院駁回確定

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（中央社記者蕭博文台北8日電）林秉樞被控涉嫌傷害立委高嘉瑜等案，新北地院審理中。林的辯護律師不服聲請重製所有卷證等遭駁回，提起抗告。高院認為，新北地院裁定並無違誤，今天駁回抗告，不得再抗告。

台灣高等法院新聞資料指出，林秉樞的辯護人聲請重製所有卷證（含電磁紀錄），並聲請被告及辯護人檢閱卷證之際，公訴檢察官、告訴代理人不在場，均遭新北地方法院駁回。

新北地院認為，本案卷證涉及隱私，為免資訊外流造成告訴人及其他第三人傷害，於提供辯護人檢閱後，就無涉隱私部分已重製交付；辯護人沒有針對不准閱覽部分具體釋明待證事實及關聯性，泛稱欲聲請重製全部卷證，應予駁回。

新北地院也認為，為免隱私資訊外流，檢閱卷證時檢察官在庭才能確認卷證資料與本案的關連性及是否影響告訴人隱私，進而確定重製範圍；林秉樞辯護人此部分的聲請無理由，一併駁回。

案經林秉樞辯護人提起抗告，高院認為，辯護人的聲請於法無據，新北地院的裁定並無違誤，應予維持，因此駁回抗告。（編輯：張銘坤）1110708