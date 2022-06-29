林秉樞不服遭延押2個月提抗告 高院駁回確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北29日電）涉施暴立委高嘉瑜的林秉樞不服新北地方法院日前裁定延長羈押2個月，提起抗告。台灣高等法院今天認定他是否與高女分手、非情侶關係，不影響有反覆施暴之虞的認定，駁回確定。

林秉樞涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴，新北地檢署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8項罪嫌起訴。

案件移由新北地方法院審理中，20日裁定從27日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信，解除禁止受授物件。林男不服，提起抗告，由台灣高等法院審理。

高院認為，林男犯罪嫌疑重大，遭羈押時曾接受媒體採訪、對外放話發聲明稿，顯然有以對外放話、媒體報導之方式，影響證人證述，有勾串證人之虞。

高院指出，林男控制情緒能力不佳，有事實足認有反覆實施強制罪及恐嚇罪之虞，此外，審酌他所為造成損害、犯案情節、可能量處刑度等，並權衡本案審理程序的進行狀況、公共利益，認為仍有羈押必要，駁回抗告而確定。（編輯：李亨山）1110629