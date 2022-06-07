高嘉瑜抗議裁定 高院：未准林秉樞重製全部卷證

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（中央社記者劉世怡台北7日電）民進黨立委高嘉瑜今天抗議高等法院裁定，指竟同意讓林秉樞取回「犯罪成果」。高院表示，此有誤會，撤銷發回的裁定，並無表示此件應同意讓犯罪者重製全部卷證。

台灣高等法院發布新聞資料指出，此件裁定撤銷發回理由，是說明原法院區分可重製卷宗、可檢閱不可重製卷宗及無關卷宗不予提示等，並未說明限制辯護人重製之法律依據及分類標準，這屬於理由不備，應由原法院加以補充及說明。

新聞資料表示，裁定並無表示此件應同意讓犯罪者重製全部卷證，而相關指稱高院同意讓犯罪者藉由重製證據名義取回犯罪成果等語，應有誤會。

全案緣於，林秉樞涉施暴高嘉瑜案，新北地檢署1月25日依傷害、妨害自由等罪嫌，起訴在押的林秉樞，案件由一審的新北地方法院正進行準備程序。

新北地院裁定限制檢閱證據資料，林秉樞及辯護律師不服提抗告。二審的台灣高等法院認定，原法院未說明限制閱卷標準，且影響律師為林男有效辯護權利，將原裁定撤銷。

對此，高嘉瑜今天委託律師李永裕表達嚴正抗議，並發表聲明指出，高院同意讓犯罪者藉由重製證據名義取回犯罪成果的裁定，對社會荒謬、對被害人殘酷到不可思議。（編輯：戴光育）1110607