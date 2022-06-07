林秉樞聲請閱卷不滿遭限制 提抗告成功

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林秉樞（中）被控施暴立委高嘉瑜案，一審法院裁定限制檢閱證據資料，林及辯護律師不服提抗告。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北7日電）林秉樞被控施暴立委高嘉瑜案，一審法院裁定限制檢閱證據資料，林及辯護律師不服提抗告。二審認定，原審未說明限制閱卷標準，且影響律師為林男有效辯護權利，將原裁定撤銷。

林秉樞涉施暴民主進步黨籍立委高嘉瑜案，新北地檢署1月25日依傷害、妨害自由等罪嫌，起訴在押的林秉樞，案件由一審新北地方法院正進行準備程序。

林秉樞律師聲請在案件進行準備程序前，重製「全部卷宗及全部將於審判期日提示調查之所有證據、併起訴書證據清單所列全部證物（含原始影像檔案暨電磁紀錄）」。

一審合議庭評議後，於4月8日裁定，關於扣押錄音筆內之電磁紀錄部分，應由律師釋明與本案相關、需要檢閱之檔案為何。

裁定指出，關於卷宗部分，區分三類，分別為可交由律師重製之卷宗；與本案有關可供律師於準備程序時檢閱、但不可重製之卷宗；與本案無關僅告以要旨不予提示。

林秉樞及律師不服裁定，提起抗告，由二審台灣高等法院審理；二審認為，原裁定並未說明就律師得予重製、得檢閱不得重製、不得檢閱及重製之標準為何，也沒有就排除律師得予重製之卷證資料，說明所為限制閱卷之法律依據為何等，有壓縮被告訴訟上防禦能力之虞，影響律師為被告有效辯護權利。

二審指出，本件聲請付與（重製）檢察官移送至法院的全部卷證，在無涉及如國家安全、機密事項、智慧財產權、營業秘密、性侵害、兒童、少年或其他應保密事項等設有限制規定，或有其他正當而必要保密的例外情形下，原則上不應對於律師閱卷權為例外限制，因此將原裁定撤銷。（編輯：張銘坤）1110607