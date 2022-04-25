林秉樞涉散布前女友裸露照 新北檢不起訴處分

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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）林秉樞被控施暴立委高嘉瑜，新北地檢署依傷害等罪嫌起訴。林秉樞另被控傳送某任前女友裸露下體猥褻照給友人，涉嫌散布猥褻物品等，檢方認為罪嫌不足，今天偵結不起訴。

林秉樞涉施暴民主進步黨籍立委高嘉瑜案，新北地檢署1月25日依傷害、妨害自由等罪嫌，起訴在押的林秉樞，目前新北地方法院正進行準備程序。

林秉樞另被控和某任女友交往期間，曾取得3張對方裸露下體的猥褻照片，事後還轉傳給李姓友人觀覽，涉犯散布猥褻物品、意圖散布而持有猥褻物品等罪嫌。

林秉樞在偵訊時否認犯行，辯稱照片是女友交往時傳給他的，想不起來傳送照片的原因；李姓友人當時說到與太太的事情，他才會轉傳照片，但他僅將照片傳給一個人，絕對沒有傳給其他人。

檢方認為，林秉樞沒有將照片傳給不特定或特定多數人觀覽，不屬於散布行為，且他把照片傳給李姓友人，也不能認定其意圖散布而持有猥褻照，依據「罪證有疑，利於被告」的證據法則，查無其他積極證據足夠林秉樞有何不法，因此應認其罪嫌不足，予以不起訴處分。（編輯：張銘坤）1110425