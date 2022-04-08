林秉樞涉施暴高嘉瑜案 新北地院裁定不公開審理

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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）林秉樞涉施暴立委高嘉瑜案日前首開準備庭，庭上雙方律師爭執是否公開審理。新北地院今天以涉及被害人隱私，如公開審理將有妨害善良風俗之虞等理由，裁定不公開。不得抗告。

林秉樞涉嫌對民主進步黨立委高嘉瑜施暴，新北地檢署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8項罪嫌起訴。

新北地方法院3月28日首度召開準備庭，林秉樞律師團認為，林秉樞坦承犯下傷害等罪，這僅是一般犯罪行為，沒有違反善良風俗問題，請求法官應該公開審理，否則將違反法庭公開原則，但若對照片等有疑慮，可以不公開。

新北地院今天發布裁定書指出，受命法官於進行準備程序時，自得斟酌個案具體情形，本於訴訟指揮權，認定訴訟的辯論有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞，而宣示以不公開法庭為之，且將法庭不公開之理由予以宣示，並記載於筆錄中，難認有何違法之處。

裁定書指出，公訴意旨認被告未經告訴人同意拍攝身體隱私部位，涉犯妨害秘密罪嫌，且客體內容有裸體態樣，故如以公開法庭為之，將有妨害善良風俗之虞。

此外，攸關被害人身體隱私的卷證資料亦將進行有無證據能力的檢視，法院自需於審判中注意被害人隱私的保護，而有不予公開的必要。（編輯：方沛清）1110408