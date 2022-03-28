林秉樞案首開準備庭 雙方律師爭執是否公開審理

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（中央社記者沈佩瑤新北28日電）新北地檢署偵結林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜案，依傷害、妨害自由等8項罪嫌起訴。新北地方法院今天首度召開準備庭，庭上雙方律師爭執是否公開審理，後續將由法官裁定。

林秉樞涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴，新北地檢署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8項罪嫌起訴。

新北地方法院今天首度召開準備庭，林秉樞律師團認為，林秉樞坦承犯下傷害等罪，這僅是一般犯罪行為，沒有違反善良風俗問題，請求法官應該公開審理，否則將違反法庭公開原則，但若對照片等有疑慮，可以不公開。

高嘉瑜律師團反對表示，一旦公開審理勢必再次對高嘉瑜造成傷害，這樣的舉動動機很可議，質疑林秉樞態度不是真心想認罪。

林秉樞的辯護律師之一陳頂新在庭後接受媒體聯訪表示，今天並沒有針對案情細節進行實質開庭，原因在於辯護人閱覽卷宗時，發現有些證據資料沒有閱覽到，因此向審判長爭取閱覽。

陳頂新說，可能法官認為涉及隱私，當初沒有讓辯護人調閱，審判長逐一確認要調閱哪些罪證資料後，將由合議庭會評議，不適合公開影印閱卷的資料，會另外安排庭期檢視，確保避免對高嘉瑜造成二度傷害。

陳頂新強調，「客觀行為都會坦承不諱」，但一定要有證據並做證據調查，閱覽沒有閱覽到的證據後，林秉樞對檢察官起訴的罪嫌到底認罪或否認，就會非常清楚。

至於庭上雙方律師對公開審理意見相左，陳頂新表示，任何案件中雙方律師意見不同很正常，例如今天這種案件到底要不要公開進審理，依照刑事訴訟法，原則上應該要進行公開，到底公不公開交由法官判斷，律師就是站在當事人立場爭取最佳利益。（編輯：李錫璋）1110328