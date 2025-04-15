林秉樞被洩打疫苗個資案 委任父親與被告談和解

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（中央社記者劉世怡台北15日電）立委陳菁徽等人被控洩漏林秉樞打疫苗資料案，二審今天開庭，林男保外就醫中，已清醒但無法動並委任父親表達願與被告和解，但陳菁徽請假，朱姓媒體人則說，暫時沒有和解意願。

全案緣於，媒體人朱凱翔指林秉樞疑特權打疫苗，貼出施打紀錄，檢方查出，醫師侯君穎翻拍，經現任立委陳菁徽外流給朱凱翔，起訴3人；一審台北地院依個資法判陳菁徽、朱凱翔各5月徒刑，可易科罰金，侯君穎因認罪並與林秉樞達成調解，遭判3月徒刑，緩刑2年。

案經陳菁徽、朱凱翔上訴，二審由台灣高等法院審理。二審今天下午開庭，陳菁徽辯護人在庭上表示，陳菁徽因立法院事務繁忙，不便到庭。

朱凱翔辯護人表示，林秉樞分別在民國110年7月15日在北巿某診所，以及同年10月5日在台中某醫院施打疫苗，因此聲請向診所、醫院、台北巿、台中巿衛生局以及衛福部調閱相關資料，確認林秉樞是否有不符合資格卻施打疫苗，且當時疫苗一劑難求的狀況，可以說明朱凱翔的揭發符合公共利益。

檢方表示，林秉樞陸續在診所及醫院打疫苗，對此不爭執，至於林秉樞施打疫苗是否符合資格，可依當時疫情指揮中心規定，即可加以判斷，應沒有函詢必要。

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林秉樞的父親以告訴代理人身分出庭表示，開庭前有去醫院看林秉樞，林秉樞已清醒，瘦了很多，但無法動而無法今天出庭，林秉樞願與2名被告和解；對此，朱凱翔說，暫時沒有和解意願。

法官諭知，請辯護人回去告知陳菁徽，若有和解意願請回覆法院。全案定於8月7日續行審理。（編輯：方沛清）1140415