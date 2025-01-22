林秉樞服刑爆病危 北所：已移除葉克膜意識清楚

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北22日電）林秉樞施暴前民進黨立委高嘉瑜入獄服刑，他的父親今天說，林秉樞就醫病危，質疑北所未即時送醫。北所表示，第一時間給予照護，林秉樞已移除葉克膜，意識清楚、病情穩定。

林秉樞因施暴高嘉瑜等案遭判刑定讞，他於2023年10月間入獄服刑。林秉樞服刑的法務部矯正署台北監獄台北分監，附設在台北看守所內。

媒體昨天報導，林秉樞身體不適住院。對此，林秉樞的父親今天在新北市板橋區接受媒體聯訪，他說明兒子身體不適就醫過程，他證實林秉樞從113年12月18日急診後，現在還在加護病房治療。

林父說，兒子送醫後，曾一度停止呼吸及心跳5分鐘，感謝醫護悉心救護；但健康壯年人服刑1年突然病危，令人費解。他沒有要提出控訴，今天只是提出事實說明，避免外界誤傳謠言。

兒子送醫後，林秉樞的父親表示，去年12月18日經醫生說明病況後，兒子各項數據顯示病況極不樂觀，為免浪費醫療資源，家屬曾忍痛簽立放棄急救同意書。林秉樞目前以儀器維生，擔心以後若出院，他也無法長期照顧兒子生活。

林父說，受刑人入監獄服刑前都會接受健康檢查，健康壯年人服刑1年突然病危，令人費解。他都會定期探監兒子，去年12月16日會客時發兒子現眼神呆滯、動作遲緩，身心狀況不佳，還趴在櫃台不起。

「我看見林秉樞頭趴在那邊，我嚇到了，孩子還是被拖著戒護回舍房，讓我心碎」林父說，他轉向台北看守所報告，請求將林秉樞送醫未果。

林父表示，翌日他向法務部及監委陳情請求將林秉樞送醫或保外就醫，去年12月18日下午接獲電話告知林秉樞在急診室插管治療，「真的是晴天霹靂」。依據醫生表示病患到院時已休克，疑似感染引發敗血症、腎衰竭。

他指出，不清楚為何去年12月16日陳情懇求送醫卻沒有送醫，不知北所是否有別的考量。若當天及時送醫，恐不至於病危。他很清楚孩子前年10月入獄時，身體是沒有異狀的，「我的孩子，我很清楚」。身為父母，看到好端端的人變成這樣，不難過是不可能的。

林父表示，他接受親友建議，在今年1月中旬函請新北地檢署聲請證據保全，以因應萬一發生其它狀況時，以利於調查及證據。目前只有陳述事實，並沒有控訴。

據指出，新北地檢署已簽分他字案調查，調查方向為朝向傷害等疑點釐清。另外，矯正署官員指出，配合檢方偵辦。

台北看守所今天發布新聞稿指出，林秉樞收容期間有多次就診紀錄，去年12月18日戒護人員發現林秉樞意識異常，即再次就診，按醫囑戒護外醫住院，第一時間給予醫療照護。

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北所表示，林秉樞住院經醫療團隊安裝葉克膜治療後，今年1月9日移除，1月20日起進行呼吸自主訓練，目前意識清楚、病情穩定，將持續配合醫囑提供照護協助。

至於新北地檢署簽分他字案朝傷害等方向調查釐清，北所指出，將全力配合調查。（編輯：戴光育）1140122