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林秉樞施暴案
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林秉樞不服關2年9月 最高法院駁回抗告確定

2024/5/24 11:11
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（中央社記者謝幸恩台北24日電）林秉樞施暴前民進黨立委高嘉瑜等案遭判刑定讞，已入獄服刑。高院裁定林秉樞應執行2年9月，林秉樞不服，提起抗告。最高法院昨天駁回抗告確定。

全案緣於，林秉樞與高嘉瑜原本是男女朋友，但林秉樞於民國110年11月間施暴高嘉瑜，檢方起訴林秉樞。

一審新北地方法院指出，林秉樞犯妨害秘密罪判刑4月，妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑以及偽造文書罪有7罪，共13罪判處計2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金，其他罪得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認定，原審判決無違誤，檢察官、林秉樞上訴無理由，因此上訴駁回，部分罪名不得上訴，部分罪名得上訴。

依刑事訴訟法規定，林秉樞不得上訴的罪名各為妨害秘密罪4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、強制罪6月徒刑及恐嚇罪4月徒刑；另外，可上訴的部分為傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑及偽造文書罪的7罪（3月徒刑2罪、4月徒刑5罪）。

二審表示，林秉樞涉犯13罪，判處計2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不得易科罰金，其他罪得易科罰金，全案未上訴而確定。

林秉樞向新北地檢署報到，未獲准易科罰金，入監執行。林秉樞入獄後，就刑期不准易科罰金部分，向法院聲明異議遭駁回。檢察官就林秉樞13罪定讞部分，依數罪併罰規定聲請定執行刑。

台灣高等法院認為，林秉樞犯行屬於不同類型，裁定13罪應執行2年9月。林秉樞不服，提起抗告，最高法院認為，原裁定無違誤，昨天駁回抗告確定。（編輯：方沛清）1130524

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林秉樞施暴案
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林秉樞施暴高嘉瑜案 13罪裁定併執行刑2年9月
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