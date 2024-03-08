林秉樞施暴高嘉瑜案 13罪裁定併執行刑2年9月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北8日電）林秉樞施暴前民進黨立委高嘉瑜等案遭判刑定讞，他已入獄服刑。檢察官針對林秉樞所犯13罪，向法院聲請定應執行刑。高等法院日前裁定執行2年9月，可抗告。

全案緣於，林秉樞與高嘉瑜原本是男女朋友，但林秉樞施暴高嘉瑜，檢方起訴林秉樞。

一審的新北地方法院認定，林秉樞行為觸犯多項罪名，包含妨害秘密罪4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑以及偽造文書罪有7罪，共13罪判處計2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金，其他罪得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認定，原審判決無違誤，檢察官、林秉樞上訴無理由，因此上訴駁回，部分罪名不得上訴，部分罪名得上訴。

依刑事訴訟法規定，林秉樞不得上訴的罪名各為妨害秘密罪4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、強制罪6月徒刑及恐嚇罪4月徒刑；另外，傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑及偽造文書罪的7罪（3月徒刑2罪、4月徒刑5罪），可上訴。

二審表示，林秉樞涉犯13罪，判處計2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不得易科罰金，其他罪得易科罰金，全案未上訴而定讞。

林秉樞去年向新北地檢署報到，未獲准易科罰金，入監執行。林秉樞入獄後，就刑期不准易科罰金部分，向法院聲明異議遭駁回。檢察官就林秉樞13罪定讞部分，依數罪併罰規定聲請定執行刑。

台灣高等法院裁定指出，林秉樞指稱入獄逾1年1月，已深刻反省，請求法院酌定較輕的刑期。

高院認為，林秉樞犯行屬於不同犯罪類型，行為態樣、手段及動機不相同，審酌罪責程度、各罪關聯性、犯罪次數、被告人格特性、施以矯正的必要性與社會回歸的可能性，日前裁定13罪應執行2年9月，可抗告。（編輯：戴光育）1130308