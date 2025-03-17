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林秉樞施暴案
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林秉樞服刑1月間一度病危 北所：2/21保外就醫

2025/3/17 12:55（3/17 13:17 更新）
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林秉樞（中）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北17日電）男子林秉樞施暴前民進黨立委高嘉瑜入獄服刑，林父1月間稱兒子病危就醫。台北看守所今天指出，根據專業醫囑及評估，為使林秉樞獲妥適照護，林秉樞已在2月21日保外就醫。

林秉樞的父親1月22日接受媒體聯訪時表示，「健康壯年人服刑1年突然病危，令人費解」，並質疑北所未即時送醫，已函請新北地檢署聲請證據保全。

對此，北所當時回應指出，第一時間即給予醫療照護。至於新北地檢署簽分他字案調查，朝向傷害等疑點釐清，北所全力配合調查。

北所今天以訊息說明，依監獄行刑法第63條規定，參酌專業醫囑及評估林秉樞健康狀況後，為使其接受妥適醫療照護，林秉樞已在2月21日下午保外就醫。

林秉樞因施暴高嘉瑜等案遭判刑定讞，他於2023年10月間入獄服刑。檢察官針對林秉樞所犯13罪，向法院聲請定應執行刑，高等法院裁定執行2年9月，林秉樞不服提起抗告被駁回。

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全案定讞後，林秉樞入獄服刑於法務部矯正署台北監獄台北分監，附設在台北看守所內。

林秉樞曾在庭上稱身體不好，有高血壓及高血糖。今年初林秉樞病重住院。北所1月間表示，林秉樞去年12月18日經所內醫師醫囑戒護就醫，1月9日移除葉克膜，1月20日起進行呼吸自主訓練，意識清楚、病情穩定。（編輯：戴光育）1140317

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