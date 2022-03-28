林秉樞涉施暴案首開準備庭 林父低調發12點聲明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

男子林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜，新北地方法院28日首度召開準備庭。林秉樞的父親低調現身未受訪，但在庭外發出12點紙本聲明。中央社記者沈佩瑤攝 111年3月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北28日電）男子林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜，新北地方法院今天首度召開準備庭。林秉樞的父親低調現身未受訪，但在庭外發出12點紙本聲明，除致歉並盼林秉樞接受制裁及強制就醫。

林秉樞的父親在聲明中指出，林秉樞情緒控管不佳，面對壓力暴躁易怒致使高嘉瑜無辜受害，謹此敬向高嘉瑜及家人深致歉意。

第2，本案造成社會成本耗費與司法資源之虛耗，內心至為不安、愧咎。

第3，高嘉瑜對亡妻無微不至的關懷呵護，個人與亡妻將銘感五內，不敢或忘。

第4，被告欠佳控制自身情緒之能力，其有犯行事證明確法所不容者，懇請法庭給予適法之量刑，絕勿寬貸。

第5，被告役男體健，亞東醫院（初檢）及三軍總醫院（複檢）均因精神情緒問題判定不符役男體位案，懇請部分捕風捉影之議論能回歸事實。

第6，被告拘押禁見，然仍有媒體即時報導所內動態，令人匪夷所思，甚且對看守所電話通知家屬之事關鍵原因隻字不提，致閱聽大眾難明真相，為此個人頗感疑惑、遺憾！

第7，告訴人身分地位特殊，在訊息來源不對稱下，部分輿論似有偏頗不實疑慮，已據實釐清，呈請法官酌參。

第8，被告情緒平靜時之謙恭有禮，善良愛心關懷弱勢（已將事實呈請庭上酌參），與躁動發作時之駭人行為判若二人，乃不爭之事實。

第9，養子未教好，為父責無旁貸，殊為羞愧，長年來求醫問神不知凡幾，耗盡心力仍難見效，深信專業醫生所言，定期回診按時服藥必可控制，爰懇切盼望能裁定強制就醫。

第10，類似被告為情緒所困者不知凡幾，然而不願主動就醫者卻是比比皆是，深願各界能正視此一社會現象，共同防範情緒困頓者造成社會負面負擔。

第11，倘被告能因本案而得強制就醫機會，個人將傾餘生之力陪同就醫，期許一個有能力有抱負的孩子得以掃除情緒陰霾，而能對社會人群做出更多貢獻。

第12，感謝法官專業嚴謹之審理，相信必然是獨立審判，毋枉毋縱的司法典範。（編輯：李錫璋）1110328