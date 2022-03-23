網傳不雅照影射高嘉瑜 刑事局逮2嫌驚見航警

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）日前網傳1組不雅照遭網友影射主角疑為民進黨立委高嘉瑜，她澄清非本人且報案提告。刑事局循線查獲2名網友涉轉傳，其中1人為航警局單姓員警，詢後依法送辦，竹檢偵結起訴。

高嘉瑜去年底傳出遭男友林秉樞施暴，引發外界高度關注。鏡週刊報導，檢警偵辦此案，曾在林秉樞的手機起獲高嘉瑜9張私密照片，近日網路LINE群組竟瘋傳1組4張不雅照，且遭網友影射主角疑為高嘉瑜。

高嘉瑜2月中旬出面澄清非本人，並指已向刑事局報案提告。

經循線追查，刑事局今晚證實，查獲桃園2名網友涉及轉傳情事，並通知到案說明，詢後已依涉散布猥褻物品、加重誹謗等罪函送偵辦，新竹地檢署昨天也偵結起訴。

據了解，涉案兩人分別為航警局單姓員警和桃園從事電子業的詹男，兩人互為球友，前者已被記過處分。

林秉樞被控施暴高嘉瑜遭起訴後，新北地檢署今年1月25日依傷害、妨害自由等罪嫌，起訴在押的林秉樞；新北地院1月27日召開移審庭，裁定林秉樞接續羈押禁見3個月，他不服提起抗告，台灣高等法院2月8日駁回抗告而確定。（編輯：張銘坤）1110323