林和駿誘81名少女拍不雅照 法院裁定執行刑6年

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（中央社記者劉世怡台北1日電）曾考取台大研究所的林和駿引誘81名少女、女童拍不雅照，最高法院將其中部分判刑確定，僅另2罪發回更審。檢察官聲請81罪定執行刑，高等法院日前裁定執行6年須入監。可抗告。

此外，林和駿分享不雅照片、猥褻少女，二審判刑9罪合計34個月，得易科罰金，此部分經最高法院駁回上訴確定後，檢察官聲請9罪定執行刑，高等法院裁定執行1年6月，得易科罰金；可抗告。

二審台灣高等法院判決書指出，林和駿自2014年5月到2017年7月間以臉書（Facebook）、即時通BeeTalk、LINE等通訊軟體，使用他人照片或偽裝女性，引誘81名少女等自拍裸露胸部、下體、自慰等猥褻照片或影片給他。

判決指出，林和駿為與其他同好交換所蒐集猥褻影像檔案，分享給同好8次檔案；還以外拍賺錢為由，邀約少女到飯店，誘使女方拍攝全裸等不雅照，並猥褻女方。

二審認定林和駿行為，構成引誘使兒童或少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，共計犯下83罪，判刑合計106年10月；林和駿分享不雅照片及猥褻共計犯下9罪，判刑合計34個月，得易科罰金。

經上訴，最高法院將83罪其中2罪發回更審，其餘判刑定讞，定讞部分刑期合計104年2月，另9罪得易科罰金部分，也判決定讞。

法界人士指出，林和駿遭判刑合計104年2月定讞，但實際應執行刑期，將由檢方依數罪併罰規定，向法院聲請裁定，依法最重可判30年。

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法界人士表示，數罪併罰是考量人的生命有限，若以實際累加刑期的方式執行，刑度顯然將超過行為的不法內涵而過重、過苛，因此由法官審酌犯罪的罪責程度、各罪關聯性等，定出應執行刑。

檢察官就可易科罰金部分、不得易科罰金部分，分別聲請定應執行刑，高院依據林和駿可易科罰金之罪（有期徒刑4月共6罪、有期徒刑3月共2罪、有期徒刑4月為1罪，共9罪）與不得易科罰金之罪（1年4月共57罪、1年2月共23罪、1年4月為1罪，共81罪）各別定執行刑。（編輯：李錫璋）1110601