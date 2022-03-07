男子冒充女性網路誘騙男童裸照外流 判囚3年10月

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（中央社記者劉世怡台北7日電）曾姓男子被控冒充女性身分創設網路帳號，誘騙男童拍裸照，再把裸照張貼於推特帳號遭人檢舉。二審日前判他應執行3年10個月徒刑，散布照片徒刑2個月得易科罰金。全案可上訴。

二審的台灣高等法院判決指出，曾姓男子於民國107年、108年間使用女性照片創設創設臉書（Facebook）帳號、推特（Twitter）帳號並綁定LINE通訊軟體後，進行網路交友。

判決表示，曾男在109年2月於網路結識1名13歲男童，誘騙男童互換裸照即可進行性交，並另行下載女性裸照傳送，男童信以為真，自拍生殖器照片傳給曾男。

判決指出，曾男為使推特帳號能受更多網友追蹤，將男童不雅照張貼於推特。曾男再以相同手法於同年5月間，騙得另一名12歲男童不雅照。曾男推特帳號因張貼猥褻照片遭人檢舉，經警方調閱電信紀錄，全案曝光。

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二審合議庭考量曾男只因一時衝動，犯罪情節、手段尚非殘暴，在警方查獲即深知悔意、坦承全部犯行，並以新台幣20萬元與其中1名男童達成和解，依詐術使兒少製造猥褻行為之電子訊號罪，判應執行3年10個月；另散布猥褻行為之電子訊號罪，判處2個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

此外，二審考量，曾男手機中存有被害男童裸露生殖器照片，依現有科學技術，難以澈底刪除，且仍有回復檔案的可能性，因此扣案的手機依刑法第38條第2項與兒童及少年性剝削防制條例第36條第6項、第38條第3項規定，宣告沒收。（編輯：戴光育）1110307