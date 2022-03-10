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林秉樞施暴案
新聞專題
林秉樞施暴案5/66

不滿室友打呼聲把人叫醒大吵 林秉樞將送違規房

2022/3/10 14:30
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（中央社記者沈佩瑤新北10日電）林秉樞涉對立委高嘉瑜施暴而遭羈押禁見，近日他因認為室友睡覺打呼太大聲，凌晨把對方叫醒後雙方大吵。台北看守所表示，2人行為影響舍房秩序，調查後都將依規定送違規房。

新北地檢署起訴男子林秉樞涉施暴民主進步黨籍立委高嘉瑜案，新北地方法院今年1月27日召開移審羈押庭後，以避免勾串證人、反覆實施犯行等理由，裁定林秉樞接續羈押禁見3個月。

但林秉樞卻在看守所中與人爭吵，將送違規房。台北看守所副所長林建昌今天接受中央社記者電話訪問表示，林秉樞日前因認為室友打呼太大聲，凌晨4時許把對方拍醒，溝通未果發生口角，雙雙被上銬帶出調查。

隔日晚間7時許，林秉樞向值班主管說要狀告室友，再度被上銬帶出訪談，調查結束後便帶回舍房並解除手銬。

林建昌說，假日或夜間警力較為薄弱時，為防止脫逃，都會上銬以利戒護，均有向法院陳報，法官認施用戒具是確保達成羈押目的，且未踰必要程度，因此予以准許。

林建昌表示，由於林秉樞與室友在舍房內爭吵，涉擾亂舍房秩序，所方調查後2人將被送往違規房；違規房同樣為2人房，生活起居須按表操課，例如整理內務、用餐、點名、盤腿靜坐自我省思、寫每日省思心得報告等，與一般舍房相比更無自由。（編輯：方沛清）1110310

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