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林秉樞施暴案
新聞專題
林秉樞施暴案5/64

網傳不雅照遭影射 刑事局受理高嘉瑜報案

2022/2/16 10:47（2/16 10:59 更新）
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網傳一組不雅照，被網友影射主角疑為民進黨立委高嘉瑜。刑事局16日證實已受理高嘉瑜辦公室報案。（中央社檔案照片）
網傳一組不雅照，被網友影射主角疑為民進黨立委高嘉瑜。刑事局16日證實已受理高嘉瑜辦公室報案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）媒體報導指近日網傳1組不雅照，被網友影射主角疑為民進黨立委高嘉瑜。刑事局今天證實，昨天已受理高嘉瑜辦公室報案，全案將朝涉加重誹謗和散播猥褻物罪嫌偵辦。

民進黨立委高嘉瑜

高嘉瑜小檔案

  • 生日：民國69年10月17日
  • 出生地：基隆市七堵區
  • 學歷：台灣大學國家發展研究所兩岸組碩士、台大法律系學士、北一女中畢。
  • 經歷：民進黨籍台北市議員（第11至13屆）、任務型國大代
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去年底傳出遭男友林秉樞施暴，引發外界高度關注。

鏡週刊報導，檢警偵辦此案，曾在林秉樞的手機起獲高嘉瑜9張私密照片，成為林秉樞遭起訴關鍵。但近日網路LINE群組瘋傳1組4張不雅照，遭網友影射照片主角疑為高嘉瑜，並稱外型和手鍊都高度神似。

對此，刑事局今天證實，高嘉瑜辦公室昨天報案指控，網傳不雅照並以高嘉瑜為名散布，造成她名譽受損，全案受理後，將朝加重誹謗和散播猥褻物罪嫌偵辦。

林秉樞被控施暴高嘉瑜遭起訴後，新北地檢署今年1月25日依傷害、妨害自由等罪嫌，起訴在押的林秉樞；新北地院1月27日召開移審庭，裁定林秉樞接續羈押禁見3個月，他不服提起抗告，台灣高等法院2月8日駁回抗告而確定。（編輯：張銘坤）1110216

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