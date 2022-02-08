涉施暴高嘉瑜案 林秉樞不服羈押提抗告遭駁回

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（中央社記者劉世怡台北8日電）林秉樞被控施暴高嘉瑜遭起訴後，新北地院召開移審庭，裁定林秉樞接續羈押禁見3個月。林秉樞不服提起抗告，台灣高等法院今天駁回抗告而確定。

林秉樞涉施暴民主進步黨籍立委高嘉瑜案，新北地檢署1月25日依傷害、妨害自由等罪嫌，起訴在押的林秉樞；新北地方法院於1月27日召開移審庭，裁定林秉樞接續羈押禁見3個月。

新北地院審酌，林秉樞涉犯傷害等罪，經訊問後，僅坦承部分犯行，惟有卷附人證、書證可查，足認被告犯罪嫌疑重大。

裁定指出，本案證人等前與被告多為男女朋友關係，衡酌被告與證人等曾有親密關係，且掌握相關證人等隱私資訊，極易控制證人等，有事實足認為有勾串共犯或證人之虞。

此外，被告所涉恐嚇、強制等犯行，已足見有反覆實施同一犯罪之虞；另參酌被告的身心狀況及證人所述情形，顯見被告欠缺控制自身情緒能力，有事實足認有反覆實施強制、恐嚇等罪嫌之虞。

林秉樞不服，提起抗告主張，原審以本件有妨害善良風俗之虞為由，違反法院組織法規定，侵害他公開受審權利；本案已扣得電磁紀錄並發現雲端空間，他也配合刪除資料，原審認為他仍可藉此控制證人，明顯與卷證不符，以及原裁定未審究他罹病狀況，是否不適合羈押，難認符合法律。

抗告案由台灣高等法院審理；高院今天認定，本案有證人的私密資訊，如以公開法庭進行，可能有妨害善良風俗之虞，原審諭知移審庭訊問不公開，屬於訴訟指揮權的適當行使。

高院表示，林秉樞犯罪嫌疑重大，又供述反覆，有串證之虞以及反覆實施犯罪之虞，原審裁定並無違誤，今天駁回抗告而確定。（編輯：方沛清）1110208