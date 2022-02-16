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LINE瘋傳不雅照 高嘉瑜澄清非本人、已報案提告

2022/2/16 11:27（2/16 11:50 更新）
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近日LINE上瘋傳一組不雅照，影射主角就是民進黨立委高嘉瑜。高嘉瑜16日澄清照片非本人，已向警方報案提告。（中央社檔案照片）
近日LINE上瘋傳一組不雅照，影射主角就是民進黨立委高嘉瑜。高嘉瑜16日澄清照片非本人，已向警方報案提告。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北16日電）近日有人在LINE上瘋傳一組共4張的不雅照，並影射主角就是民進黨立委高嘉瑜，引發外界關注。高嘉瑜今天說，她不是照片當事人，已向警方報案提告，呼籲民眾勿轉傳。

媒體報導，在LINE群組瘋傳的這4張不雅照，女主角正臉雖然未曝光，但轉傳者留言「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，並影射照片主角就是高嘉瑜

高嘉瑜小檔案

  • 生日：民國69年10月17日
  • 出生地：基隆市七堵區
  • 學歷：台灣大學國家發展研究所兩岸組碩士、台大法律系學士、北一女中畢。
  • 經歷：民進黨籍台北市議員（第11至13屆）、任務型國大代
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高嘉瑜辦公室今天在媒體群組說明，照片中的女主角不是高嘉瑜，並附上刑事警察局偵查第4大隊的受理案件證明單，向警方提出妨害風化及妨害名譽告訴，而報案時間為15日下午。

高嘉瑜透過影片表示，最近有民眾投訴，在某些群組中，有人散布不雅照片，並影射主角是她；這些照片確實乍看下，神韻與髮型有些相似地方，很容易讓人信以為真，但如果仔細看，照片中的女生有染頭髮，但她10幾年沒染頭髮。

高嘉瑜說，照片中的女生也有戴手鍊，但是戴左手，她則是戴右手，而且款式也不同，甚至照片中的女生有假睫毛，但她沒有。

高嘉瑜說，這樣的轉傳，對她以及對這位女生造成二次傷害，因此昨天下午已赴刑事局提告，提醒大家千萬不要轉傳這些照片，這已經有觸法之嫌，也對當事人造成二次傷害。（編輯：謝佳珍）1110216

網傳不雅照遭影射 刑事局受理高嘉瑜報案

（中央社記者黃麗芸台北16日電）媒體報導指近日網傳1組不雅照，被網友影射主角疑為民進黨立委高嘉瑜。刑事局今天證實，昨天已受理高嘉瑜辦公室報案，全案將朝涉加重誹謗和散播猥褻物罪嫌偵辦。

民進黨立委高嘉瑜去年底傳出遭男友林秉樞施暴，引發外界高度關注。

鏡週刊報導，檢警偵辦此案，曾在林秉樞的手機起獲高嘉瑜9張私密照片，成為林秉樞遭起訴關鍵。但近日網路LINE群組瘋傳1組4張不雅照，遭網友影射照片主角疑為高嘉瑜，並稱外型和手鍊都高度神似。

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對此，刑事局今天證實，高嘉瑜辦公室昨天報案指控，網傳不雅照並以高嘉瑜為名散布，造成她名譽受損，全案受理後，將朝加重誹謗和散播猥褻物罪嫌偵辦。

林秉樞被控施暴高嘉瑜遭起訴後，新北地檢署今年1月25日依傷害、妨害自由等罪嫌，起訴在押的林秉樞；新北地院1月27日召開移審庭，裁定林秉樞接續羈押禁見3個月，他不服提起抗告，台灣高等法院2月8日駁回抗告而確定。（編輯：張銘坤）1110216

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