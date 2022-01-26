社團評選10大性與情感新聞 高嘉瑜遭施暴居首

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（中央社記者陳至中台北26日電）台灣性教育學會、華人情感教育發展協會透過票選，今天公布2021年10大性與情感新聞事件，立法委員高嘉瑜遭施暴居首。高學歷的國會議員都會無法倖免，凸顯親密關係暴力在台灣的嚴重性。

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會針對2021年新聞事件進行推薦及票選，評選出10大性與情感教育新聞事件，並於今天記者會公布。

10大新聞依序為「高嘉瑜遭施暴事件」、「王力宏遭爆料事件」、「跟騷法三讀通過」、「監委公布防範兒少性侵成效調查」、「CIA公布2021生育率：台灣全球最低」、「親密關係暴力納入大學獎懲辦法」、「變臉謎片」、「藝人離婚頻傳 台灣離婚率居亞洲之冠」、「阿公店親密接觸造成疫情擴散」、「陳時中部長：性教育是愛的教育」。

華人情感教育發展協會常務理事楊聰財評論，高嘉瑜事件凸顯親密關係暴力不只存在於低社經地位族群中，相關調查顯示，台灣每5名女性就有1人曾遭受親密伴侶暴力，包含精神、肢體、言語和疏離。

楊聰財指出，高嘉瑜事件也凸顯「侵害個人性私密影像防制條例」立法的必要性，許多人分手後將親密影片上網，作為報復手段，亟需法規要求加害人交出或銷毀影像。

10大新聞中的第2名是「王力宏遭爆料事件」，杏陵醫學基金會執行長高松景評論，優質偶像被伴侶爆料，反差大到讓人難以相信，本是羨煞世人的婚姻，最終卻撕破臉收場。民眾可思考「高富帥」等條件，並不能保證婚姻幸福，愛情的主體是「愛」而非「性」。

高松景指出，經營「健康親密關係」的能力，須從小教起、循序漸進，然而目前國中健康教育課程由健教專長教師授課的比例只有28.3% ，亟需相關單位關注。

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立法院去年11月三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，是10大新聞的第3名。華人情感教育發展協會副理事長張文昌指出，法案象徵台灣性別暴力防治更進一步，但如何落實執行，才是關鍵。

張文昌提到，「跟騷法」第3條定義要有「違反其意願且與性或性別有關之行為」，在執行上可能因無法認定，例如加害人供稱尾隨是為了劫財而非劫色。法案的落實與調整，需要社會各界持續檢討和努力，才能避免悲劇再度發生。（編輯：張芷瑄）1110126