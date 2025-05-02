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聚陽第1季每股賺5.15元歷史次高 下半年關稅添變數

2025/5/2 16:58（5/2 17:48 更新）
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成衣大廠聚陽今天公布第1季財報，每股純益5.15元，創歷史次高，不過受到美國關稅戰影響，下半年營運恐添變數，圖為聚陽董事長周理平（右起）與執行長周心鵬。（中央社檔案照片）
成衣大廠聚陽今天公布第1季財報，每股純益5.15元，創歷史次高，不過受到美國關稅戰影響，下半年營運恐添變數，圖為聚陽董事長周理平（右起）與執行長周心鵬。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北2日電）成衣大廠聚陽今天公布第1季財報，營收新台幣99.23億元，季增13.3%，年增15.2%；歸屬母公司淨利12.7億元，季增31.1%，也比去年同期成長13.5%，每股純益5.15元，創歷史次高，僅次於2023年第3季的5.47元。

聚陽第1季營益率15.92%，比去年第4季拉升1.77個百分點，衝上歷史新高，表現優於預期。聚陽表示，第1季獲利率走升，主要是去年船期延誤造成成本增加的負面因素消除。

至於美國關稅戰的影響，聚陽發言人林恆宇表示，這確實是一大變數，目前還在和客戶協商中，由於高額對等關稅暫緩90天，還沒有定論，客戶都在觀望，態度小心謹慎。

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美國總統川普4月初宣布對等關稅，聚陽主要生產基地越南、印尼、柬埔寨全都被課高關稅，分散風險策略失靈，不過林恆宇表示，公司內部評估，成衣業要大規模回到美國製造幾乎是不可能的事，最後訂單可能會流向相對低關稅的國家，認為聚陽的多元布局仍然具有優勢。

今天新台幣兌美元匯率狂升超過1元，聚陽表示，大約7成的收款和支付是美元計價，因此盡量採取自然避險，這一波短線這麼大的匯率波動，幾乎是歷史罕見，聚陽短期匯兌方面一定會受到影響，可能出現匯損，但這還要觀察接下來新台幣的走勢，暫時無法估算實際影響。（編輯：張均懋）1140502

#聚陽
#成衣
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