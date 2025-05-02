鑽研蕭士塔高維契樂作 荷鋼琴家明納爾北高巡演

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）荷蘭鋼琴家哈尼斯‧明納爾將帶來蘇聯時期作曲家蕭士塔高維契樂作「24首前奏曲與賦格」，北高兩地巡演。這套作品受巴赫平均律啟發，象徵蕭士塔高維契在極權時代對自由的堅持。

哈尼斯‧明納爾（Hannes Minnaar）2010年拿到伊莉莎白女王國際鋼琴大賽第三名，躍升國際樂壇。他從學生時期即醉心巴赫作品，曾主修管風琴，對「賦格」形式情有獨鍾。

明納爾表示，蕭士塔高維契（Dmitri Shostakovich）這套作品宛如20世紀的現代版「平均律」，不僅展現複調結構的極致，也滿溢沉靜與悲傷的情感深度。

蕭士塔高維契生於蘇聯共黨執政年代，長期處於飽受束縛的創作環境，經歷史達林獨裁統治與大規模肅清，蕭士塔高維契仍堅持思想與藝術的自由，在樂曲中深埋對高壓暴政的不滿。這套「24首前奏曲與賦格」在傳統曲式中融合20世紀創作語彙，也與巴赫當年藉著音樂探索信仰、突破調性的精神相呼應。

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根據鵬博藝術發布的新聞資料，明納爾在15歲時，從電視上看到前蘇聯鋼琴家阿胥肯納吉（Vladimir Ashkenazy）演奏這套作品，立刻深受吸引。明納爾回憶，他長年將這套作品作為日常練習曲目，終於在疫情期間有時間鑽研並錄製全集，現在則納入演出計畫，展現他對這部作品的情感與樂思。

荷蘭鋼琴家哈尼斯‧明納爾鋼琴獨奏會將於5月12日及16日在台北國家演奏廳演出第1至第12首；5月13日及17日移師高雄衛武營表演廳，演奏第13至第24首。（編輯：吳素柔）1140502