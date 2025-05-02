兆聯擬5月下旬上市 在手訂單逾110億元今年營收看增
2025/5/2 16:18（5/2 16:31 更新）
（中央社記者張建中台北2日電）高科技水資源系統統包工程服務廠兆聯實業預計5月下旬掛牌上市，今年第1季營收新台幣30.4億元，年增39.17%，董事長林國清表示，目前在手訂單逾110億元，預期今年總營收可望延續成長趨勢。
兆聯實業下午舉行媒體交流會，財務長金保華說，兆聯成立於2004年12月，業務包含純水系統工程、廢水回收系統工程、廢液回收系統工程及廢水處理系統工程，客戶群遍及半導體晶圓、半導體設備、先進封裝、記憶體、載板及面板等領域。
受惠先進封裝需求增加，兆聯2024總營收攀高至103億元，創下歷史新高，年增14.3%；稅後淨利15.12億元，同創新高，年增41.33%，每股純益22.33元。
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金保華說，2021年因訂單報價跟不上原物料價格波動，影響工程類業務毛利率僅2.87%，隨著客戶報價調整，加上強化物料管理，2024年毛利率回升至20.46%，未來可望維持正常水準。
兆聯2025年第1季在台灣客戶需求持續增長推升下，季營收約30.4億元，年增39.17%，在手訂單金額逾110億元。林國清預期，2025年總營收可望延續成長趨勢。（編輯：楊蘭軒）1140502
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