蔡壁如涉侮辱民眾黨徽案 中評會裁定停權一個月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北2日電）民眾黨中央委員蔡壁如曾發布類似民眾黨徽的圖卡，遭檢舉侮辱黨徽。民眾黨中評會主委李偉華今天表示，蔡壁如說明時強調非她變造黨徽，而是轉傳，中評會採信說法，但認定是違紀行為，裁定停權一個月。

蔡壁如在2月競選民眾黨主席時，曾在媒體群組發出印有類似民眾黨徽的圖卡，內容主視覺是台灣民眾黨的黨徽，但左邊的黨徽則印上「2019～2024」及「驅魂遣魄」的文字；右邊的黨徽雖然也是「眾」字，但底色變成黃色，並印上黃國昌與陳椒華擔任時代力量立委的影像，英文字也改成「New Power Party（時力英文黨名）」以及「2025.0215」和「借屍還魂」等字。

蔡壁如當時澄清，圖卡非她製作，她本來要詢問顧問但錯框，過不久便收回圖卡，但仍遭中央委員江和樹指控侮辱黨徽並向中評會檢舉。

李偉華今天向中央社表示，中評會曾請蔡壁如說明有關黨徽一案，蔡壁如強調並非她變造，只是不小心轉傳圖卡，事發後也收回訊息，而中評會採信黨徽不是她變造。

李偉華表示，中評會認為，轉傳訊息要小心，否則會造成黨的傷害，決定從5月1日開始停權1個月。

透過 Google News 追蹤中央社

李偉華表示，由於沒有變造的直接證據，也找不到原創者是誰，中評會是依據紀律評議裁決準則第36條予以處分，認為是黨員的其他違紀行為，就如同有立委投錯票、污損選票的情形，並不是故意行為。

記者詢問中評會是否會發出裁決公告。李偉華表示，中評會有發文給蔡壁如，若她沒有申覆，中評會才會進一步公告裁決理由書。（編輯：林興盟）1140502