極端氣候加劇 賴建信籲回歸理性解決水旱災等挑戰

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（中央社記者劉千綾台北2日電）經濟部次長賴建信表示，行政院去年底成立水及流域永續推動小組，將以空間圖資為基礎，並結合民間想像和政府視野，集中資源解決優先問題。他也呼籲，未來面對水旱災等挑戰，大家要放棄本位主義，回歸科學理性思考問題、攜手同行。

東海大學、清華大學、聯合報系文化基金會及聯合報系等單位今天共同舉辦「河好如初─河川永續座談會」政策座談，邀集政府相關部門、民間組織與學術界代表出席，共同探討河川管理及汙水放流等議題。

隨著極端氣候加劇，賴建信表示，行政院去年底成立水及流域永續推動小組，已開過許多策略會議，將以資料為基礎、以科學為依據，整合跨部會和地方政府計畫，集中資源解決優先問題。

賴建信指出，將透過空間圖資套疊，以科學驗證釐清問題，結合民間想像和政府的視野，針對每個流域找出最重要的問題；但他也提醒，為達成目標，大家也需要放棄本位主義，回歸科學理性的思考，未來面臨水災和旱災等挑戰，需要大家攜手同行，為下一個世代創造更好的水資源環境。

東海大學生命科學系終身特聘教授兼研發長林惠真表示，台灣過去的水利工程要求生態檢核等規範，因此是所有工程類別中最前瞻和最進步的。她進一步提出，永續新世代的整合流域管理的思維，希望在工程之外，加入人文元素和更多參與，促成更多行動和關心，致力讓河川恢復生命力。

林惠真表示，95%大學生對環境議題的關心超乎想像、也願意付出行動，希望結合NGO等團體力量，給予更多舞台讓學生參與。

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社區大學全國促進會行祕書長楊志彬倡議成立流域學校，期許把「水文化」種回地方社會，目標為結合學校、地方團體等單位推動常態性的河川教育。不過，公民參與河川治理遭遇許多困難，包含統整資訊、公私部門溝通等結構性問題，隨著極端氣候加劇，治理內水的問題成為最大挑戰，希望未來企業界願意出資鼓勵年輕人投入河川治理。

考試委員邱文彥建議，修正環境基本法、建立生態技師和景觀技師等合作機制，最重要的是「尊重存在的價值」，也就是說，遵法自然並持續推動相關研究，強化跨域合作，致力人與自然共生，人類應謙卑面對大自然。（編輯：翟思嘉）1140502