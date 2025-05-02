幫派組販毒集團網路兜售電子煙彈 警逮9人送辦

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（中央社記者劉建邦台北2日電）竹聯幫張姓男子找小弟在社群網路平台兜售摻毒品的電子煙油彈，且吸收未成年送貨，並從中國把可製成毒品「喵喵」原料寄送來台灣，藉此牟利。刑事局循線逮捕張男等9人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵查第一大隊副大隊長李建翰說，接獲檢舉有幫派透過社群網站、通訊軟體兜售摻有毒品的電子煙彈，並對外謊稱具睡眠等效果，與新北市等警局組專案小組偵辦，查出以張姓男子為首犯罪集團涉重嫌。

警方查出，有竹聯幫背景的25歲張姓男子夥同貼身小弟25歲梁姓男子等人組販毒集團，張男採類似直銷模式經營，由梁男找下線擔任毒品電子煙彈的代理商，並吸收未成年協助販售，藉此牟利。

警方說，張姓男子為擴大客源，都在各社群網路平台及通訊軟體發送大量廣告，並謊稱具有相關效果向買家推銷，實則是販售內有毒品的電子煙油彈。

此外，張姓男子為謀取更多利益，竟以不實品項利用台灣代寄公司從中國廣東寄送可製成毒品「喵喵」的先驅原料來台。

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警方組成專案小組掌握情資，日前認為時機成熟，先循線逮捕梁姓男子到案，再赴張姓男子在新北市中和區承租民宅內搜索，當場逮捕張男並搜出93公斤「喵喵」先驅原料及大批電子煙彈等物。警方初估此批「喵喵」先驅原料若製成，且順利售出，可獲利約新台幣1.4億元。

警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌把張姓男子等9人移送新北地方檢察署偵辦。刑事局表示，將持續強力掃蕩不法黑幫及販毒集團，維護國民安居樂業生活空間。（編輯：張銘坤）1140502