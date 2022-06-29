林秉樞求具保停押被拒 律師逾期抗告遭駁回確定

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（中央社記者劉世怡台北29日電）林秉樞涉施暴立委高嘉瑜案件，現仍羈押中，他聲請具保停止羈押，新北地方法院3月30日裁定駁回，並送達看守所給他，但因辯護律師逾期提起抗告，今天遭台灣高等法院駁回確定。

林秉樞涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴，新北地檢署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8項罪嫌起訴。案件移由新北地方法院審理中。

台灣高等法院指出，林秉樞聲請具保停止羈押，新北地院原裁定3月30日送達法務部矯正署台北看守所，由林秉樞親自簽名捺指印收受，台北看守所設在新北地院所在地，因此無庸扣除在途期間，林秉樞收受原裁定送達後，並未向監所長官提出抗告書狀，而由辯護律師為他利益，以林秉樞的名義具狀提起抗告。

高院指出，5天的抗告期間自今年3月31日起算，應算至4月4日屆滿，但4月4日為兒童節，隔天5日為清明節，依規定應遞算至4月6日屆滿，但林秉樞辯護律師為他所提抗告狀遲至4月7日提交新北地院，已逾越法定抗告期間，本件抗告並非合法，裁定駁回，不得再抗告而確定。（編輯：方沛清）1110629