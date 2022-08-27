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清水區公所武界溯溪5人失聯 中市消防局加入搜尋

2022/8/27 10:05（8/27 10:18 更新）
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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市清水區公所舉辦參訪活動，前往南投武界部落溯溪時有5人失聯，台中市消防局也出動人員加入救援，今天與南投縣消防局兵分兩路展開搜尋行動。

台中市政府民政局在新聞稿中表示，清水區公所舉辦南投參訪活動，一共24人參加成團，昨天在南投仁愛鄉武界部落健行與溯溪時，團員原訂於中午全數返回部落集合點用餐，沒想到大家在賞景過程中，因不熟悉地形而延遲了折返時間，民政局馬上請在地村民、村長火速協助尋人，並於昨天傍晚6時前，順利陸續引導19人返回部落、並平安返家。

民政局指出，但至今仍有5人下落不明，其中1名為當地9人座簡姓司機，其餘4名都是區公所的行政助理。

得知消息後，台中市民政局長吳世瑋也趕赴現場，協助指揮，除民間搜救隊伍外，台中市消防局也已派出8人加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合，希望能順利找到失蹤者。

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吳世瑋指出，昨天獲知訊息後，除已火速商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，台中、南投消防也立即組織搜救隊，搜尋至今天凌晨4時，雖有尋獲相關足跡但仍未找到5名人員。

吳世瑋表示，今天上午7時許再兵分兩路，台中消防人員由在地嚮導陪同，從武界一線天往下游搜尋；南投消防人員則由信義由下往上游搜尋，希望順利找到失蹤者。（編輯：陳政偉）1110827

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