台中清水區公所組團武界溯溪 5人失聯持續搜救

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台中市清水區公所24人26日前往南投縣仁愛鄉武界溯溪途中迷路，村民傍晚引導19人返回部落，仍有5人下落不明。（中央社製圖）

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）台中市清水區公所24人昨天前往南投縣仁愛鄉武界溯溪，沿溪床走往景點一線天途中迷路，村民傍晚引導19人返回部落，仍有5人下落不明，警消徹夜找人未發現，今天持續搜救。

台中市清水區公所辦理參訪活動，一行24人昨天前往南投縣仁愛鄉武界部落健行與溯溪，團員預計昨天中午全數返回部落集合用餐，未料眾人探訪賞景時，疑因不熟地形而延遲折返時間，村民協助找人，昨天傍晚約6時順利陸續引導19人返回部落，後續先行返家。

台中市政府民政局今天發布新聞稿表示，目前仍有5人下落不明，其中1人為當地9人座接駁車簡姓司機、4名區公所行政助理，分別為區長的65歲林姓司機、50多歲紀姓、50多歲柯姓、40多歲顏姓職員，市府民政局長吳世瑋趕赴現場協助，台中市消防局也派員加入搜救。

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民政局指出，昨天下午發現職員未準時返回集合點，立即請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊入山尋找；尋獲團員表示，昨天當地天氣晴朗、無下雨，研判應在山中迷路。

南投縣消防局昨天下午獲報，南投縣仁愛鄉有山域事故，派遣仁愛、信義分隊趕往搜救，台中市消防局也派8人加入救援，包含特搜隊5人攜帶水域救生裝備、山搜隊3人，南投縣消防局今天清晨表示，警方、消防昨天徹夜搜尋尚未發現失蹤者，今天持續搜救。（編輯：張曉雯）1110827