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桃園某宮廟永安漁港送煞 溺水釀3死1昏迷

2022/8/14 10:58（8/14 11:39 更新）
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桃園市一家宮廟13日深夜前往新屋區永安漁港海岸進行送煞儀式時，有4人不慎溺水，同伴緊急報警搜尋並將人送醫急救，仍造成3死1昏迷。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月14日
桃園市一家宮廟13日深夜前往新屋區永安漁港海岸進行送煞儀式時，有4人不慎溺水，同伴緊急報警搜尋並將人送醫急救，仍造成3死1昏迷。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月14日
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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市一家宮廟昨天深夜前往新屋區永安漁港海岸進行中元普度送煞儀式時，有4人不慎溺水，同伴緊急報警搜尋送醫急救，仍造成3死1昏迷，至於詳細原因正由海巡及警方進行調查。

桃園市政府消防局第二大隊永安分隊長林志洋今天接受媒體聯訪表示，昨晚11時許，新屋區某宮廟一行人，前往永安漁港沿岸舉行送煞儀式，並手牽手下水，後來因為踩不到沙灘，一時慌亂下造成人員溺水。

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桃園市政府消防局指出， 昨天深夜11時37分獲報後，消防局立即派出人車協助搶救，現場共有4人落水，其中2人即時被友人拉上岸，但27歲陳男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救仍宣告死亡，46歲詹男救上岸時生命徵象穩定，但送醫途中突然呈現昏迷狀態，送醫後在加護病房觀察。

消防局表示，另外30歲的呂男及15歲紀男，分別於凌晨1時33分及4時18分尋獲，都已呈現OHCA （到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救後仍宣告死亡。（編輯：張銘坤）1110814

桃園市政府消防局表示，新屋區某宮廟一行人前往永安漁港沿岸舉行送煞儀式，並手牽手下水，後來因為踩不到沙灘，一時慌亂下造成人員溺水事件。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月14日
桃園市政府消防局表示，新屋區某宮廟一行人前往永安漁港沿岸舉行送煞儀式，並手牽手下水，後來因為踩不到沙灘，一時慌亂下造成人員溺水事件。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月14日
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