中元不普渡有理由 台南西羅殿因一塊豬肉被好兄弟客訴【書摘】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）農曆七月半中元普渡，幾乎所有商家、社區、廟宇都會準備供品，但是台南市中西區南勢街的西羅殿卻不辦普渡，據說是因為奉祀的廣澤尊王專抓做壞事的孤魂野鬼，好兄弟根本不敢靠近，廣澤尊王親自上街抓好兄弟來吃拜拜，後來還因為一塊豬肉被「客訴」...。

台灣人信仰虔誠，立案和未立案宗教場所合計數量幾乎是超商的3倍之多。傳統信仰裡的神明相當人性化，有些還超有個性，除了大家熟知、隨時重新規劃路線的白沙屯媽祖「粉紅超跑」，還有愛聽張惠妹演唱會的媽祖、愛吃肯德基的清華大學土地公、神似哥吉拉的恐龍大將軍、藥籤開出用米酒調牛奶糖的保生大帝...各種傳說生猛有力。

多年前因一張Q版王建民MSN圖暴紅的網路圖文作家海豚男，每逢農曆7月總是畫一些搞笑鬼故事，蒐集故事的過程中發現鄉野傳說超有趣，決定結合民俗文化與網路迷因哏，繪製幽默易懂的《神明怎麼那麼可愛》圖文書，今年農曆7月出版。中央社取得授權與您分享。

鬼月罕見沒有普渡的廟

（如何出版提供）

農曆7月是台灣大家熟知的鬼月，很多好兄弟會趁著鬼門開來人間放暑假，陽間的廟宇也在鬼月時期舉辦祭祀普渡，讓好兄弟能夠在這個月裡吃飽喝足，享用供品和香火。

但台南的南勢街西羅殿，卻沒有在農曆7月關廟門和辦普渡，其實是因為以前曾辦過普渡，卻發生了以下的狀況。

（如何出版提供）

（如何出版提供）

廟方擲筊問廣澤尊王普渡是否圓滿，卻沒有擲到聖筊，原來是境內的好兄弟畏懼廣澤尊王、不敢來吃。畢竟廣澤尊王是專門抓做壞事的孤魂野鬼的，威武的抓妖除鬼傳說可說一堆，大概感覺就像警察局辦筵席，通緝犯也不敢來吃吧。

因為好兄弟不來吃，廣澤尊王親自出馬，去市區的境內巡邏，把找到的孤魂野鬼們押回來吃普渡祭品。

（如何出版提供）

廟裡耆老後來討論，既然鬼都不來吃，那就不要舉辦好了，不然難得放假還要被押來吃，好兄弟壓力肯定很大；西羅殿從此變成中元不辦普渡的廟了。

除了前面我聽到的口傳道士故事外，有網友來我粉專下方留言，熱心分享了西羅殿廟方老人口述的後續彩蛋。

廣澤尊王是怎麼把不敢來的好兄弟趕來吃普渡的呢？其實就是扛著廣澤尊王的大輦班（大轎班）去外面路上，把好兄弟們趕來吃普渡。

扛著轎的大輦班整晚在外面奔波，回到廟裡後，大老看他們辛苦，就在普渡桌上取一塊豬肉，煮了一大鍋鹹粥給他們享用，慰勞辛勞。

（如何出版提供）

享用晚餐後，擲筊請示普渡是否圓滿了，卻發現擲不到筊。於是又把大輦扛出來問，才知道原來是豬肉被拿去煮粥，讓好兄弟不開心，去恩公主面前抱怨。

「大家沒來吃供品，廣澤尊王不開心趕了我們來吃，結果你們的人又怕我們來吃。」

廟方受理了好兄弟們的客訴，大輦指示大夥準備了鴨蛋，和一桶裝成跟小山一樣高的米，事情才圓滿落幕。

因為好兄弟懼怕廣澤尊王的威名，後來西羅殿要辦普渡時，就會請廟裡的中壇元帥來執行。自從八仙彩和燈籠掛上中壇元帥的聖號後，普渡擲筊都有杯了，可見好兄弟真的是對廣澤尊王很敬畏啊！（書摘由如何出版授權，經中央社節錄整理）（編輯：侯少婷）1110806