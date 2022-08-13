更多編輯台推薦新聞：
安海契曾奪艾美獎 與艾倫狄珍妮絲高調相戀後分手
娛樂

安海契曾奪艾美獎 與艾倫狄珍妮絲高調相戀後分手

台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道
運動

台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
LED廠華上光電第2季淨值為負數 面臨下市
首頁 / 社會

救生協會79歲考官泳池練憋氣 傳意外送醫不治

2022/8/13 16:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北13日電）79歲許姓男子日前陪孫子赴台北市新生公園游泳池游泳，在水池練習憋氣，因遲未露出水面，經救生員及其他泳客協助拉人，男子送醫後不治。許男是救生協會考官。

台北市警消今天表示，10日上午9時12分獲報，新生公園游泳池有救護案，派員到場發現男子疑溺水，送醫院前已無呼吸心跳，經院方搶救後宣告不治。

警方調查，許姓男子案發時陪同孫子前往游泳，在泳池練習憋氣時，因遲未露出水面，孫子發現有異，立即在現場大聲呼叫，救生員及其他泳客上前協助，並通報警消。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防救護人員抵達現場，立即對許姓男子施作心肺復甦術（CPR），但經現場搶救仍未恢復呼吸心跳，隨即把許男送醫，經院方搶救1小時，宣告不治。

經查，許姓男子為泳池常客，且在水上救生協會擔任考試官及教練，有高血壓等病史。警方詢問現場救生員、泳客及調閱監視器畫面後發現，發生意外時許男未掙扎，排除受外力因素，經報請檢方相驗，家屬對死因沒意見。（編輯：方沛清）1110813

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族