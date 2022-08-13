救生協會79歲考官泳池練憋氣 傳意外送醫不治
2022/8/13 16:08
（中央社記者劉建邦台北13日電）79歲許姓男子日前陪孫子赴台北市新生公園游泳池游泳，在水池練習憋氣，因遲未露出水面，經救生員及其他泳客協助拉人，男子送醫後不治。許男是救生協會考官。
台北市警消今天表示，10日上午9時12分獲報，新生公園游泳池有救護案，派員到場發現男子疑溺水，送醫院前已無呼吸心跳，經院方搶救後宣告不治。
警方調查，許姓男子案發時陪同孫子前往游泳，在泳池練習憋氣時，因遲未露出水面，孫子發現有異，立即在現場大聲呼叫，救生員及其他泳客上前協助，並通報警消。
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消防救護人員抵達現場，立即對許姓男子施作心肺復甦術（CPR），但經現場搶救仍未恢復呼吸心跳，隨即把許男送醫，經院方搶救1小時，宣告不治。
經查，許姓男子為泳池常客，且在水上救生協會擔任考試官及教練，有高血壓等病史。警方詢問現場救生員、泳客及調閱監視器畫面後發現，發生意外時許男未掙扎，排除受外力因素，經報請檢方相驗，家屬對死因沒意見。（編輯：方沛清）1110813
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