馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

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台灣小小3.6萬平方公里的土地上，有高達20種以上的宗教，提供人民安頓身心的力量。（中央社製圖）

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圖、文：劉姿嘉

農曆7月，傳統俗稱的「鬼月」將至，店家開始促銷中元節商品，反映民眾對未知世界的敬意與畏懼。你一定也遇過同事朋友不吃普渡拜過的供品吧，因為宗教信仰不同。台灣小小3.6萬平方公里的土地上，有高達20種以上的宗教，提供人民安頓身心的力量。

台灣的宗教場所遠比你想像得多。根據統計，全台平均每平方公里就有一間寺廟或教會，密度大約是超商的3倍。你知道台灣宮廟密度最高的縣市是哪裡嗎？你知道台灣有3個縣市的教會比寺廟還多嗎？一起看看台灣宗教的數據冷知識。

根據統計，台灣至少有22種宗教信仰，你能想到幾個？（中央社製圖）

比超商還多的宗教場所

不清楚自己信的算是什麼宗教？你不是異類，在台灣有高達80%的人同時信奉不同的信仰。

許多有宗教信仰的人自認為同時是佛教與道教徒，也有許多人將傳統民俗宗教的元素融入佛、道、儒教或其他宗教。

根據內政部統計，截至2021年底，台灣共有22種宗教信仰，登記超過1萬5186個宗教據點。

台灣除了世界主要宗教的佛教、道教、猶太教、天主教、基督教、伊斯蘭教、東正教以外，其他宗教有：三一（夏）教、理教、一貫道、先天救教（世界紅卍字會）、天德聖教、軒轅教、摩門教、天理教、巴哈伊教（大同教）、統一教、山達基、真光教團、天道等、天帝教、彌勒大道等。

你以為便利商店的密度超高？其實，還比不上宗教場所多。

根據行政院估算，全台立案及未立案宗教場所有3萬3000多個；2022年全台超商則約1萬2000家。

2002到2021年，登記立案的寺廟從11,423間增加到12,284間。不過，教會（堂）則從3,224間到剩下2,902間。

台灣宗教場所林立，大約每平方公里就有1間。（中央社製圖）

登記立案的寺廟越來越多，教會（堂）數量則下降。（中央社製圖）

用數據看台灣宗教

人口多可不代表宗教場所就多，全台最大王船祭典「東港迎王」的發祥地屏東縣，宮廟教堂數領先中北部4都。

但依據人口比例換算，全台宗教場所密度最高的是連江縣，每萬人有52.03間寺廟或教會（堂）。同時，連江寺廟密度也是全國第一，每萬人有49.1間寺廟。

台東教會（堂）的密度則是全國最高，每萬人就有13.22間。

台南市是全台最多宗教場所的縣市。（中央社製圖）

若用人口來換算，連江縣的宗教場所密度遙遙領先全台。（中央社製圖）

台北是6都唯一教會（堂）比寺廟多的縣市。（中央社製圖）

世界宗教盛事台灣也上榜

2010年，媽祖文化被聯合國教科文組織（UNESCO）列入人類非物質文化遺產代表名錄。

而Discovery探索頻道依參與人數，將超過百萬人參與的宗教活動列為世界上三大的國際宗教盛事：天主教─梵諦岡的耶誕彌撒、回教─麥加的朝聖之行、道教─台中市大甲鎮瀾宮媽祖繞境。（編輯：邱柏綱）1110728