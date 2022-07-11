布興‧大立：台灣宗教信仰自由環境有助區域和平

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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）英國近日舉行宗教信仰自由部長級國際會議，宗教自由無任所大使布興‧大立及駐英代表謝武樵受邀出席。布興‧大立說，台灣的自由多元環境有助團結不同宗教信仰，共同為區域內的自由、民主及和平努力。

今年是台灣連續第4年出席宗教信仰自由部長級國際會議。此會議2018年由美國國務院發起主辦第一屆，隨後曾在波蘭舉行，今年則由英國主辦，布興‧大立（Pusin Tali）與謝武樵5至6日應宗教信仰自由首相特使布魯斯（Fiona Bruce）邀請全程出席，布興‧大立並出席5日上午的國會祈禱早餐會。

布興‧大立2019年獲總統蔡英文任命為宗教自由大使。他在倫敦期間告訴中央社記者，今年的會議分數個主題進行小組討論，出席者可自由選擇參加，他參加的組別側重討論如何促進亞太等地區的宗教自由、讓有宗教信仰者免於被迫害的恐懼。

他說，他在會議期間提出一個新概念，即不同宗教光是「對話」還不夠，因為對話不一定能化為實際行動，甚至可能淪為「各說各話」、進一步激化對立；不同的宗教應嘗試相互了解、尊重、欣賞，只要「沒危害人類」，宗教信仰就不該被干涉。

布興‧大立說，台灣是宗教多元的國家；任何宗教信仰只要不危害台灣主權和安全，都可在台灣和平共處。他認為，台灣維護宗教自由多元環境的經驗可協助解決區域內宗教衝突問題。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）5日開幕致詞時譴責中國、奈及利亞、阿富汗等國境內的宗教信仰迫害現象，並指出俄羅斯的侵略行動也破壞烏克蘭的宗教信仰自由。

她提到，有明確證據顯示中國針對新疆維吾爾穆斯林及其他少數民族進行大規模迫害，手段包括嚴格限制宗教自由。她強調自己將持續與國際夥伴同在，揭發新疆維吾爾穆斯林遭迫害的情況。

不過，布興‧大立受訪時說，與在美國舉行的前幾屆會議相較，中共政權對宗教信仰的強力箝制並未成為本屆會議各組討論焦點。在倫敦的會議著重探討透過區域合作，促進自由、民主、人權等普世價值。

儘管如此，布興‧大立說，許多西方自由民主國家已醒悟，過去20年來為促進中國境內宗教信仰自由所作的種種努力可謂「徹底失敗」。各國曾期待經濟發展將有助中國走向政治自由，但中國在壯大自己的經濟實力後，卻讓經貿活動成為侵略、控制其他國家的利器。

在這樣的情況下，布興‧大立指出，調整對中政策已成為國際趨勢，英國也開始重新檢視自身在外交、經貿、安全等領域的對中策略。他透露，在這樣的趨勢下，台、英雙方互動也較以往更密切、互信。

英國外交部表示，有來自約100個國家、總計超過600名的宗教信仰、政府、國會和公民社會代表出席會議，各國獲邀簽署8項宗教信仰自由相關聲明，包括一項大會總聲明與涉及衝突或危險地區、數位科技、教育、文化遺產等共7項子題聲明。

大會另安排42個國家或國際組織代表在會議期間分梯次發表國家宣言（National Pledges）。謝武樵6日上午代表台灣發表。

他指出，宗教信仰自由在台灣獲憲法保障，也深植於民眾生活。儘管已享有傲視全球的宗教自由與多元性，台灣仍持續自我提升，包括致力確保來自以伊斯蘭、天主教為當地主流宗教的國家的移工信仰權益不受損。

謝武樵強調，台灣不會停止促進宗教信仰自由，因為台灣了解宗教信仰自由與多元化是民主政治得以成功的重要條件。

謝武樵指出，當宗教信仰、言論、集會結社等基本自由遭威權政權威脅、攻擊，一如各界在新疆及烏克蘭所見，台灣將持續堅定捍衛自由，並呼籲理念相近國家團結一致。

英國外交部每年發布「人權與民主報告」（Human Rights and Democracy Report），宗教信仰自由是重要評估指標；中國去年再度被列為「人權狀況惡化國家」，引發中方強烈不滿。（編輯：韋樞）1110711