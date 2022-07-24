南投2天2件溺水奪命 男釣客女溯溪失足死亡

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投2天發生2件溺水奪命意外，一名男子今天到國姓鄉北港溪釣魚，疑渡溪不慎失足落水，被尋獲已失去生命徵象，送醫宣告不治；另外，昨天溯沙里仙溪溺斃的女子遺體今天拉出。

南投縣消防局救災救護指揮科今天下午獲報，國姓鄉北港溪港門橋下附近有民眾溺水需要救援，報案釣客指一名男子橫渡北港溪時不慎滑落遭溪水沖走，立即派遣轄區國姓分隊出勤，並調派雙冬分隊支援。

消防局透過訊息表示，分隊人員到達港門橋查看附近水面，已看不見這名男子，立即往下游搜尋，20多分鐘後，有民眾報案指在國姓鄉大旗村福興橋發現溺水者，立即趕往救援，拉上岸時已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送至埔里基督教醫院搶救，宣告不治。

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搜救人員指出，這名男性疑為釣客，報案者稱看見男子手拿著魚要渡溪，還好心提醒小心走，不久就目擊男子失足落水遭沖走，由於溪水湍急，男子被水流帶往下游，最後在距離落水點約1000公尺處被其他釣客發現卡在石頭。

另外，一名女子昨天隨隊到南投縣信義鄉沙里仙溪溯溪，失足遭漩渦捲入大石頭下方溺斃，由於水流吸力強勁，今天透過水道引流並利用水下攝影機確認位置，中午順利拉出死者，交家屬及警方處理後續。參與救援的溯溪愛好者提醒，夏季是豐水期，水量特別大，沙里仙溪屬峽谷地形，來此溯溪危險性較高。（編輯：唐聲揚）1110724