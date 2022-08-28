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中共民用無人機灰色威脅 專家：台灣不應模糊化應對
首頁 / 社會

求復合不成持槍擄前女友 警3小時內逮人男子收押

2022/8/28 14:01（8/28 14:21 更新）
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宜蘭縣40歲張姓男子（前左2）為求復合不成，27日凌晨持瓦斯槍擄走江姓前女友，警方在冬山鄉香和路前後包抄攔車救出江女，全案詢後依法將張男移送宜蘭地檢署偵辦，經檢察官複訊後向法院聲押獲准。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月28日
宜蘭縣40歲張姓男子（前左2）為求復合不成，27日凌晨持瓦斯槍擄走江姓前女友，警方在冬山鄉香和路前後包抄攔車救出江女，全案詢後依法將張男移送宜蘭地檢署偵辦，經檢察官複訊後向法院聲押獲准。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月28日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）宜蘭縣40歲張姓男子為求復合不成，昨天凌晨持瓦斯槍擄走江姓前女友，警方在3小時內逮捕張男送辦，法院裁定收押。

宜蘭縣警察局三星分局昨天凌晨2時50分接獲報案，指三星鄉大埔中路發生民眾糾紛，警方到場瞭解後，得知江女因拒絕張男復合，遭張男持槍擄走。警方立即組成專案小組，並調閱監視器及車牌辨識系統，鎖定涉案人車沿路追緝，昨天凌晨5時許在冬山鄉香和路前後包抄攔車，救出江女。

警方並在現場起獲作案用瓦斯槍1把及吸食器1組，因江女先前已聲請保護令在案，全案詢後依妨害自由、毒品危害防制條例及跟蹤騷擾防制法，將張男移送宜蘭地檢署偵辦，經檢察官複訊後向法院聲押獲准。

警方今天表示，這也是自跟騷法上路以來，宜蘭縣第2件將加害人羈押案例。（編輯：唐聲揚）1110828

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