調查局選舉查察授旗誓師 維護公平選舉使命

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（中央社記者劉世怡台北30日電）九合一大選候選人已登記起跑，調查局今天說，昨天舉辦「111年地方公職人員選舉查察工作誓師大會」，局長王俊力將印有「選舉查察、使命必達」旗幟授與31名外勤調查處站主管。

王俊力致詞時表示，維護國家民主法治制度、確保國家安全與社會安定是調查局天職，年底地方公職人員選舉於正式起跑，隨著新形態犯罪手法與工具不斷翻新，調查人員應與時俱進，提升專業知能、掌握犯罪熱區、鎖定重點對象，期許全體同仁動員發掘案源，全力打擊賄選、杜絕暴力、防制假訊息及境外勢力非法介選犯罪。

調查局發布新聞稿指出，調查局於今年3月接獲法務部「111年地方公職人員選舉查察工作綱領」函示後隨即展開部署作業，5月頒布「選舉查察專案工作計畫」，全面推動執行賄選、假訊息妨害選舉、境外勢力非法介選等犯罪調查及金融情報、資金清查等工作。

新聞稿提到，調查局整合不同屬性業務單位戰力，建構相互支援、有效打擊犯罪機制，陸續頒布相關專案執行作業規範、考核及獎懲行政規則，激勵內、外勤調查官全力執行選舉查察任務，更要求全局內、外勤單位至投票日翌日（11月27日），動員全局人員投入選舉查察，尤其選前4週加大值班密度，預計調派160名調查官進駐全國各地方檢察署，務求深入蒐情、全面偵辦，掃蕩影響選舉公平犯行。

此外，為防制境外敵對勢力利用地下匯兌、虛擬通貨、第三方支付等迂迴方式介入選舉，調查局除將配合台灣高等檢察署查緝地下通匯案件，也持續透過「艾格蒙聯盟」及國外執法單位取得疑似不法的境外資金情資。

另外，針對國內各選區特性，研析境外勢力有無以金錢或物資援助特定團體、組織、候選人的可疑狀況，有效部署積極偵辦，力求嚇阻境外勢力進行非法滲透及暴力滋擾等危安活動。

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新聞稿提到，有鑒於網際網路擴散性、傷害性均較傳統謠言散布工具為鉅，調查局將全力發掘及偵辦重大危害公平選舉的假訊息案件，除迅速運用AI科技輔助進行網路跡證溯源偵辦，及時遏止假訊息繼續散布、嚴防假帳號破壞社群平台秩序外，對於Deepfake深偽影片防制，也透過AI科技工具和方法建置有效辨假並迅速向上溯源的流程，結合數位採證與鑑識，蒐集有效犯罪證據，以達嚴懲惡意中傷特定候選人，以維護選舉的公平。

統計資料截至8月26日止，調查局提報各地方檢察署賄選情資214件（目前禮品賄選居多達80件，金錢賄選次之，68件）並偵辦移送2案、境外勢力介選情資49件、暴力介選情資3件、地下通匯情資68件、假訊息情資131件，目前均全力進行蒐證中。（編輯：張銘坤）1110830