涉誹謗立委陳明文 黃越宏遭判賠60萬元確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北31日電）媒體人黃越宏發文指摘立委陳明文以立委影響力，完成國營事業特定員工的工作地點調整，試圖影響訴訟案件。二審台灣高等法院今天判黃越宏須賠償新台幣60萬元，不得上訴而確定。

全案緣於，黃越宏民國106年9月20日及21日分別在法治時報網站及電視政論節目指摘「外傳，陳明文有一個洩密案，現在在二審，9月26日要宣判，負責的庭長叫陳珍如...陳明文利用『英系』以及『立委』的影響力，將陳珍如的老公，從中油公司的高雄廠調回『嘉義』，讓兩夫妻不用再分隔兩地。」

黃越宏另在106年9月26日於法治時報網站刊出，「結果，非常巧合的是，陳珍如開始承辦陳明文案件之後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來。」

刑事部分，陳明文向法院提起自訴誹謗，一審認定黃越宏以不實言論，貶損陳明文的聲譽及社會人格地位，依散布文字誹謗罪，判黃越宏拘役50天，得易科罰金。經上訴，二審認定，黃越宏106年9月20日發表文章所指的工作地點調動並無此事，僅空泛地以「外傳」作為消息來源，難以認定有合理查證，此部分犯散布文字誹謗罪，改判拘役30天，得易科罰金確定。

民事部分，陳明文提告求償，一審判黃越宏應賠償20萬元，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院今天認定，依卷內證據資料，難認黃越宏所述與事實相符，也難認他已盡合理查證義務，已侵害陳明文名譽，經審酌兩造身分、地位、經濟狀況，判黃越宏應賠償60萬元，兩造均不得上訴而確定。（編輯：李錫璋）1110831