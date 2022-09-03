詐騙241人逾億元 基檢起訴21嫌首腦求刑10年
（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆地檢署5月在七堵偵破金融帳戶集中管理營，查獲「水房」金主掌控81個帳戶詐騙241人，得手逾1.1億元，檢方日前偵查終結，依加重詐欺等罪起訴21人，主嫌朱姓男子求刑10年。
基隆地檢署今天發布新聞稿表示，以朱男為首的詐欺集團於臉書（Facebook）刊登求職廣告，透過優渥條件招募民眾應徵工作，邀約見面後，即要求提供手機、身分證、存摺、提款卡等，並帶到據點集中管理，包吃供住，且須依指示前往銀行辦理網路銀行約定帳號等事宜。
朱男先與境外機房合作，在台成立處理詐欺所得金流的「水房」，並擔任「水商」收購可配合俗稱「可控車」的人頭帳戶，測試後提供給境外機房收取詐欺所得款項，再透過網路銀行層轉帳戶內款項。
檢警查出，詐得款項先匯到其中27個人頭帳戶（俗稱1車）後，立即以網路銀行轉帳至約定帳號，轉匯至13個金融帳戶（2車），接著馬上轉匯至10個金融帳戶（3車），再轉匯至31個金融帳戶（4車）後，由擔任4車的被告將款項領出，轉購虛擬貨幣等方式洗錢，扣除報酬10.5%至12%後，將款項匯至境外機房指定的虛擬貨幣錢包。
檢方表示，被告利用上述81個人頭帳戶，每個帳戶再綁定數個或數10個網銀帳戶，其中一名吳姓被告就綁定22個網銀帳號，集團透過網銀層轉犯罪所得，而4車的被告提領款項後以虛擬貨幣商自居，其中郭姓被告半年間共提領新台幣2153萬元，並轉購虛擬貨幣洗錢。
檢方指出，經清查後，短短數月就有241名被害人，損失達1億1600萬餘元，且尚有多名被害人及金額待清查，審酌部分被告再三狡辯，以虛擬貨幣買賣掩飾犯行，且刪除手機對話紀錄、更改密碼或拒絕提供密碼混淆檢警，建請法院從重量刑。
至於集團主持者朱男在集團成立初期，甚至利用政府及金融機構提供青年創業方案，借貸款項籌措資金，手法 惡劣，建請法院判處有期徒刑10年，以示警懲。（編輯：戴光育）1110903
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