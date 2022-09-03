改槍工廠藏檳榔園 屏警攻堅險遭蛇吻

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屏東警方獲報在萬巒地區一處偏僻檳榔園內，疑有不法分子租用工寮改造槍械，經長期蒐證後，警方鎖定36歲許姓男子涉有重嫌，8月31日拂曉攻堅，當場查獲許嫌及改造手槍、槍枝半成品、子彈、改槍工具及毒品安非他命等贓證物。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月3日

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東內埔警分局接獲線報，在萬巒地區偏僻的檳榔園內藏有改槍工廠，警方上月31日拂曉攻堅，當場查獲許姓男子持有槍毒，因搜索現場角落躲著一條小蛇，過程中員警差點遭蛇吻。

屏東內埔警分局偵查隊長張程湧接受媒體訪問指出，循線獲報萬巒地區1處偏僻的檳榔園內，疑有不法分子租用工寮改造槍械，經長期蒐證鎖定36歲的許姓男子涉有重嫌，見時機成熟，上月31日持台灣屏東地方法院核發搜索票拂曉攻堅，當場查獲許嫌。

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張程湧指出，許嫌持有左輪手槍、金牛座改造手槍各1把、槍枝半成品4把、子彈6顆、改槍工具及毒品安非他命等，因位處檳榔園，搜索現場角落躲著一條小蛇，過程中員警差點遭蛇吻，所幸虛驚一場。全案訊後將許嫌依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦。將持續針對槍枝及毒品溯源追查。

內埔警分局長莊順智表示，選舉活動漸多，除了候選人及競選服務處安全維護工作，穩定選前的地方治安更是重中之重，全力掃蕩轄區的各類不法，以淨化選前治安。（編輯：屈享平）1110903