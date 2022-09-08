摘蜂窩擔任警戒遭螫頭 男子送醫不治

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（中央社記者王朝鈺新北8日電）66歲鄭姓男子昨天執行摘除蜂窩任務擔任警戒人員，遭虎頭蜂攻擊螫到頭部，到院時已失去生命徵象，急救後雖一度恢復呼吸、心跳，最終仍不治。

鄭姓男子是新北市政府動物保護防疫處委外廠商，昨天下午協同他人在瑞芳區公所外執行摘除蜂窩任務，鄭姓男子擔任警戒人員，疑未穿著防護裝備，遭虎頭蜂螫到頭部，救護員到場時鄭姓男子意識昏迷，不久後失去生命徵象，立即送往基隆長庚紀念醫院。

經電擊等急救後，鄭姓男子雖恢復生命徵象，但情況未好轉，昨天晚間不治，確切死因待釐清。

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新北市政府消防局第六救災救護大隊表示，蜂螫治療主要為儘速去除螫針、局部冰敷及使用止痛或抗組織胺藥物，改善局部症狀。

第六救災救護大隊說，民眾可先找出蜂刺後，用指甲、刀片或信用卡輕輕將刺刮去，不要用手擠壓、也不可抓傷處，以免再次刺傷自己或注入更多毒液，並用水清潔傷口後儘速就醫，建議有過敏體質者可先諮詢醫師，開立過敏性休克急救藥物隨身攜帶，以備不時之需。（編輯：李明宗）1110908