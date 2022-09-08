台灣人在馬尼拉遭綁後獲救 代表處籲提高警覺

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（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）菲律賓社群媒體近來頻傳華人遭綁架訊息。駐菲代表處指出，近日有台灣人在馬尼拉遭綁架勒贖，已平安救出；社群媒體訊息來源不可靠，呼籲國人提高警覺之餘，無需過度恐慌。

菲律賓「恢復治安運動」組織6日發表聲明，中國公民遭綁謠言已在華人社群引發極大焦慮。社群媒體流傳的說法真假難分，但在柬埔寨打擊網路賭博後，有些中國集團成員確實在菲律賓找到避風港，且博弈產業相關的中國公民遭綁案件正在增加。

「恢復治安運動」組織成立於1993年，以協助綁架案受害人聞名。

這個組織表示，綁架案受害者包括賭場熟客而成為目標的賭徒、因債務被賭場或博弈公司扣為人質的賭徒和員工等，這些人遭拘禁、威脅、暴力相向，在海外的家人則被勒索金錢。由於中國政府嚴控洗錢，付款方式從過去經由銀行匯款變成黑市交易。

「恢復治安運動」組織指出，柬埔寨從2019年開始打擊網路賭博後，有些中國集團成員轉往菲律賓，類似案件就在菲國發生。「綁匪不僅在中國和東南亞，甚至在歐洲都有廣泛的犯罪網」。

這個組織表示，近來的綁架案確實出現很多女性受害者，他們之中許多人原本想來菲律賓求職，卻淪為人口販運受害者，最終只能在賭場工作或靠賣淫為生。

另外，菲律賓中國商會（PCCCII）近日致信菲國眾議院表示，他們接獲報告指近來發生數十起針對華人的綁架案，尤其集中在馬尼拉都會區巴賽市（Pasay）、帕拉納圭市（Parañaque）、馬卡蒂市（Makati）和塔古市（Taguig），不僅威脅菲國公民安全，也影響商業活動，呼籲執法機構積極剷除這些綁架集團。

對此，菲律賓星報（Philippine Star）報導，菲律賓國家警署發言人法哈度（Jean Fajardo）澄清說，根據反綁架小組（AKG）統計，今年以來只發生27起綁架案，較去年同期減少25%。

他表示，這27起綁架案中，1起涉及賭場、15起與博弈產業相關，另外11起為一般的綁架勒贖案。

中華民國駐菲律賓代表處表示，近日有台灣人在馬尼拉遭不明人士綁架勒贖，經代表處警政祕書及菲律賓國家警署反綁架小組共同行動，成功營救被害人。

代表處指出：「我們嚴肅提醒旅菲國人、台商、台僑及僑胞隨時提高警覺，特別注意自身安全，避免成為歹徒覬覦對象。」

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代表處表示，若有不明人士或車輛靠近，請國人儘速離開現場；若受到不明或可疑人士跟蹤威脅，要設法引起周遭人士注意，並立刻就近進入超商、賣場或設有警衛的大樓內避險，確認可疑對象離去後再離開，或聯繫友人協助載送。

代表處指出，近期社群媒體流傳綁架訊息的資料來源並不可靠，請旅菲國人外出時提高警覺，但無需過度恐慌。若有安全疑慮，請隨時聯繫代表處求助。（編輯：韋樞）1110908