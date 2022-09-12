台中房思琪案 盧秀燕：只要你敢犯我就一定辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市黃姓教師25年前涉性侵女學生，中市性平會日前決議予以解聘、永不錄用，沒有退休金。台中市長盧秀燕今天表示，絕不容許為非作歹，「只要你敢犯，我就一定辦」。

台中市議會今天召開定期會，會議一開始，民進黨市議員批評，市府對於台中市黃姓教師性平案件審理過程有瑕疵，要求盧秀燕說明態度並道歉。國民黨市議員則要求依照程序開會，藍綠雙方高舉標牌包圍官員席。

盧秀燕在被藍綠市議員包圍、吵鬧聲中，說明對於此案的態度，但議場嘈雜，會議主席、台中市議長張清照要求大家回到座位，請盧秀燕再次說明。

盧秀燕表示，針對25年前的一起校園性侵案，「惡必有惡報，台中市，絕對不容許為非作歹，只要你敢犯，我就一定辦」。

她指出，教育局今年4月下旬接獲檢舉後，5月5日召開性平會臨時會並成立調查小組，專責調查25年前的案情。5次約談當事人、關係人、行為人等，9月2日調查小組報告出爐，針對行為人做出懲處，包括解聘、永不錄用、沒有退休金。

盧秀燕表示，當事人對調查報告陳述意見後，性平會9月7日做出決議，維持原判決。台中市教育局調查、報告、判決花費約4個月，讓25年前的案情水落石出，市府更以「擴大調查、主動告發、行政與司法雙軌併進」方式，讓加害者接受制裁。

她說，25年前受害者只是個孩子，這不是告訴乃論，而是刑事傷害，須移送法辦，不能逍遙法外。針對潛在的受害者，市府對這名老師待過的學校、教過的學生，廣發超過2000多封調查信，相關回收信件若有指證也會一併移送檢調查閱，盼望將他繩之以法。

民進黨台中市議會黨團總召江肇國表示，台中市教育局在調查過程涉違法包庇、洩密，台中市新聞局在臉書（Facebook）失言，台中市法制局違反當事人意願，移送此案，顯示市府不把此案當一回事。

江肇國指出，麻痹的市長、麻木的團隊，讓市民心寒，國民黨議員卻「假開會之名、行護航之實」，市府與國民黨議員沒人在乎受害者的恐懼、害怕嗎？市府令人唾棄。

國民黨台中市議會黨團書記長吳瓊華表示，民進黨市議員身為民意代表，理應清楚議事程序，竟為了幫民進黨台中市長參選人拉抬選情，在不對的時間發表編造內容，誤導市民又耽誤議事進行，完全是浪費公帑的行徑。

民進黨台中市議員黃守達提案要求，針對此案成立議會調查專案小組。對此，張清照宣布提案通過。（編輯：戴光育）1110912