女子未戴口罩搭捷運 警勸阻無效交北捷裁罰

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台北市警察局捷運警察隊13日下午獲報有一名女乘客未戴口罩欲搭乘板南線列車，經勸阻無效，請求協助；由於女子不聽勸導，警方在查證其身分後，全案依法函送主管機關捷運公司裁罰，並請她迅速離站以免影響其他旅客搭乘安全。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年9月13日

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市一名女子今天下午在台北捷運市政府站要搭往忠孝復興站方向列車，因未戴口罩不聽勸阻且堅稱有法院判決可免戴，捷警接獲通報到場處理，後續交台北捷運公司依法裁罰。

台北市警察局捷運警察隊今天下午3時許接獲捷運站務員通報，指有名女乘客未戴口罩要從市政府站搭乘前往忠孝復興站的板南線列車，經勸阻無效，請求協助。

捷警隊第三分隊警員陳上任和吳佳憲隨即趕往現場處理，發現涉案女乘客不聽勸阻，且拒不配合戴口罩，她還堅稱有法院判決可不用戴口罩，經員警告知此為假訊息後加以勸導，依傳染病防治法公告民眾搭乘捷運列車需全程戴口罩，但女乘客仍不配合並拒絕出示證件等資料。

經通報轄區警方到場協助查證女乘客身分後，全案依傳染病防制法第37條第1項第6款及第3項函送主管機關捷運公司裁罰，並請她迅速離站以免影響其他旅客搭乘安全。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時應遵守相關規定，若有違規、違法情事，必當嚴正執法；另疫情警戒期間，請民眾搭乘捷運務必配合相關防疫政策、確實戴好口罩，不聽勸導者將依傳染病防治法相關規定開罰新台幣3000元至1萬5000元。

此外，乘客若遇未戴口罩的乘客，請先按下門邊紅色緊急按鈕通知站務人員及警方到場處理，不遵守規定者將依法究辦。（編輯：李錫璋）1110913