防制滲透資料量增 王俊力：已掌握介入選舉線索

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（中央社記者蕭博文台北14日電）調查局今天推出國安動畫，影片揭露去年上半年防制滲透資料，已是108年全年度的1.47倍。調查局長王俊力表示，目前已掌握一些境外勢力介入選舉的線索，持續蒐證中。

法務部調查局與Youtube頻道「臺灣吧」合作推出國安動畫，今天舉行發布記者會；調查局吉祥物黃喉貂「查查」在動畫中帶領民眾認識境外勢力如何介入選舉等國安議題，並指出2021年上半年調查局的防制滲透資料有4000多件，已是2020年全年度的1.47倍。

王俊力會後受訪時表示，面對年底大選，傳統的金錢、贈禮等賄選手法仍是查察重點，但也會密切注意數位支付、虛擬貨幣是否會成為賄選工具，調查局將展開相關的資金流清查。

王俊力表示，可以預料這次選舉中將出現許多假訊息，調查局特別重視有無境外勢力不當介入選舉，可能手法很多，包括贊助金錢、操弄議題，只要涉及違法甚至構成反滲透法要件，調查局一定偵辦到底。

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王俊力說，目前已掌握到一些案件線索涉及介選，調查局持續注意並且蒐證，待時機成熟必偵辦到底。

針對國安動畫中提及美國司法部起訴書內容曾提到，境外勢力運用上百個假帳號影響美國2016年總統大選；王俊力表示，一直都有注意假帳號介入選舉的情況，尤其假帳號在認知作戰中已被普遍運用，調查局針對選戰議題也會注意假帳號是否被廣泛使用，並透過平日的蒐報掌握假帳號。（編輯：李亨山）1110914