毒工廠隱身武界山區 警佯裝登山客破獲、3嫌收押

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市警察局今天宣布破獲位於南投武界山區毒工廠，警方5月先逮捕製毒集團2嫌，向上追查，警員佯裝登山客入山搭帳棚蒐證，查獲製毒原料數百公斤，再逮周姓3嫌送辦，法院裁定全部收押。

台中市警察局刑事警察大隊發布新聞稿指出，南投武界部落位於群山之間，素有「雲的故鄉」之稱，沒想到有製毒工廠隱身其中，由於地處偏僻，且人煙稀少，進出道路狹小，少有外人前來，顯見犯嫌熟知山況。

警方追查發現，40多歲的林姓犯嫌以1年3萬5000元代價，租賃武界山區的鐵皮屋供周姓主嫌聘僱劉姓製毒師傅，並將此處作為囤放製毒原料及製毒作業使用。

警方表示，毒工廠位置極為偏僻，且無門牌號碼，周邊遍布監視器，如有陌生人車靠近，犯嫌立即察覺，為避免蒐證期間遭犯嫌發現、起疑，警方佯裝登山客，腳穿登山鞋、攜帶登山杖、帳棚，跋山涉水潛入山區搭帳棚埋伏蒐證，才查出犯嫌有製毒跡象。

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經台中市刑大及特勤中隊，守住所有出口進行攻堅破門，現場查扣俗稱「喵喵」的第三級毒品原料4-甲基甲基卡西酮溶液200多公斤、甲苯160多桶、鹽酸等其他製毒原料25公斤及各式製毒器具等證物，及時阻止大量毒品咖啡包原料流入市面。

警方指出，為避免滲有4-甲基甲基卡西酮成分的毒品咖啡包流入市面，於5月間先查獲林姓犯嫌等2人送辦收押後，檢警持續向上追查，8月間再逮捕周姓主嫌等3人，全案詢後依毒品罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，因3人涉嫌重大，均裁定羈押，警方將持續擴大偵辦查緝。（編輯：卞金峰）1110915