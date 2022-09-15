南投男遭毆昏迷不治家屬報案 犯嫌覓保無著被收押

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）林姓男子與人口角衝突遭毆昏迷不治，警方帶回劉姓、田姓男子，劉男坦承打林男，檢察官訊後認為劉男涉犯傷害致死罪嫌重大，諭知新台幣15萬元交保；但劉男覓保無著，改為聲押，今天上午裁准。

仁愛鄉28歲林男12日疑工作問題與劉姓男子起口角遭對方毆打，不久發現林男昏迷，劉男趕緊打電話報請救護車送醫，由於傷勢嚴重轉送台中市大型醫院，13日晚間仍不治，家屬將遺體運回南投處理後事，並向警方報案，警方循線查獲仁愛鄉劉男、田男涉案。

南投縣警察局仁愛分局調查，林男、劉男12日中午在仁愛鄉德鹿谷村喝酒期間起衝突，下午眾人再前往廬山部落一處工寮，劉男當天下午報案稱發現有人路倒昏迷，救護人員到場詢問狀況時，劉男竟謊稱「不認識」、「行經發現」，家屬事後認為案情有疑點而報案。

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死者家屬指控劉男毆打兒子頭部長達12分鐘，在場田男完全沒制止，兒子最後身影已經是昏迷倒地。南投地方檢察署檢察官昨天會同法醫相驗釐清死因，南投地檢署主任檢察官李俊毅接受媒體聯訪說，有關仁愛鄉林男死亡案，檢察官已相驗，另排定解剖以釐清死因。

李俊毅說，涉案劉男、田男自動到庭說明，檢察官訊後認劉男涉犯傷害致死等罪嫌重大，有羈押原因但無羈押必要，諭知15萬元交保，田男也涉傷害致死等罪嫌，諭知1萬元交保，由於劉男覓保無著，檢察官昨天深夜聲請羈押，法院今天裁准。（編輯：陳仁華）1110915