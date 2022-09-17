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恩恩爸：不清楚國賠審議委員拒賠理由之依據

2022/9/17 14:58
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫過世童「恩恩」父親今天表示，他之所以對國賠審議結果生氣，主要是不清楚國賠審議委員究竟看了哪些資料，所以草率做出拒絕國賠的決議。

恩恩爸14日表示，他的律師13日下午收到新北市政府國賠公文，內容輕描淡寫、讓人憤怒，且新北拒絕提供國賠審議委員會出席委員名單，也不邀請他參與，他無法接受審議結果。

恩恩爸今天下午在臉書（Facebook）說明，為什麼針對新北市府的國賠審議結果如此生氣。他說，從5月底至今，新北市府完全是黑箱作業，不理會他的訴求，總是無止盡的跳針，答非所問。

恩恩爸說，新北市府提供給他的資料極其簡陋，令人不可置信。他迫切的想知道，國賠審議委員到底看了什麼資料，所以做出拒絕國賠的決議。國賠委員看到的資料是否與他所看的資料一樣。

他表示，新北市府衛生局提供給他的恩恩送醫聯繫橫向通聯紀錄，也是唯一的紀錄表。自5月至今也只從衛生局拿到一張A4圖表，沒有其他的佐證資料。

他想問衛生局的國賠審議委員，若只是看到衛生局的圖表，又如何能得到「衛生局所屬人員均全力以赴，並無怠於執行勤務之情事，故無故意或過失」的結論。這麼草率的結論，應該沒有一個正常的民眾可接受。（編輯：張銘坤）1110917

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